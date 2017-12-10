В Киеве проходит марш «За импичмент!» 3 10.12.2017, 15:29

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Фото: Радіо Свобода / Twitter

Участники акции вышли с требованиями отставки президента Украины.

В Киеве начался марш «За импичмент!», организованный «Рухом нових сил», сообщает gordonua.com.

Марш начался у парка имени Тараса Шевченко. Участники пошли колонной на Майдан Незалежности, а затем собираются отправиться к изолятору временного содержания, где находится лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили. Они кричат «Банду прочь», «Импичмент», «Отставка». «РБК-Украина» пишет, что в марше участвуют около 3 тыс. человек.

Одного из лидеров протестов, экс-президента Грузии Саакашвили задержали в Киеве вечером 8 декабря. Его отправили в Главное управление Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области. Затем, по данным генерального прокурора Юрия Луценко, Саакашвили поместили в изолятор временного содержания.

Политик заявил, что его арестовали «по лживым обвинениям» и призвал выходить «на мирную воскресную акцию «За импичмент!».

По данным правоохранительных органов в митинге принимает участие 2,5 тысячи человек. Организаторы заявляют об участии 50-ти тысяч демонстрантов.