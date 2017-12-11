Дорогого Владимира Владимировича видели в белых тапочках Дмитрий Гудков

11.12.2017, 10:45

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Дмитрий Гудков

Все ждут, когда в воздухе разнесется звук лопнувшей струны.

Сейчас шел мимо Думы — и встретил двух бывших коллег, статусных депутатов из КПРФ и СР. И если вы думаете, что мы не заметили друг друга — то совсем наоборот. Они были очень рады меня увидеть, интересовались работой, желали успеха — в общем, как будто наши люди под прикрытием.

Конечно, пока они будут голосовать, как скажут партии. Лучшие из них в самых вопиющих случаях просто промолчат. Но не думайте, что это молчание доставляет людям удовольствие: вовсе нет.

И дорогого Владимира Владимировича, и его пятый срок они видели в белых тапочках. Однако — бизнес или партийная дисциплина, однако — собственная безопасность.

Все ждут, когда в воздухе разнесется звук лопнувшей струны — посыплется вся лояльность, растает вся преданность. На «Первый канал» выстроятся очереди политиков, требующих незамедлительных реформ и осуждения культа личности.

А у нас с вами поэтому две задачи: во-первых, этот звук приближать, других музыкантов тут нет. А во-вторых, не отпугнуть тех, кто может ускорить раскол элит. Даже там есть те, кто за нас, но пока по секрету.

Дмитрий Гудков obozrevatel.com