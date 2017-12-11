закрыть
11 декабря 2017, понедельник, 15:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дорогого Владимира Владимировича видели в белых тапочках

  • Дмитрий Гудков
  • 11.12.2017, 10:45
  • 5,703
Дмитрий Гудков

Все ждут, когда в воздухе разнесется звук лопнувшей струны.

Сейчас шел мимо Думы — и встретил двух бывших коллег, статусных депутатов из КПРФ и СР. И если вы думаете, что мы не заметили друг друга — то совсем наоборот. Они были очень рады меня увидеть, интересовались работой, желали успеха — в общем, как будто наши люди под прикрытием.

Конечно, пока они будут голосовать, как скажут партии. Лучшие из них в самых вопиющих случаях просто промолчат. Но не думайте, что это молчание доставляет людям удовольствие: вовсе нет.

И дорогого Владимира Владимировича, и его пятый срок они видели в белых тапочках. Однако — бизнес или партийная дисциплина, однако — собственная безопасность.

Все ждут, когда в воздухе разнесется звук лопнувшей струны — посыплется вся лояльность, растает вся преданность. На «Первый канал» выстроятся очереди политиков, требующих незамедлительных реформ и осуждения культа личности.

А у нас с вами поэтому две задачи: во-первых, этот звук приближать, других музыкантов тут нет. А во-вторых, не отпугнуть тех, кто может ускорить раскол элит. Даже там есть те, кто за нас, но пока по секрету.

Дмитрий Гудков obozrevatel.com


Интервью

Юрий Хащеватский: Что скрыто за фасадом VIP-клиники Лукашенко?
Юрий Хащеватский: Что скрыто за фасадом VIP-клиники Лукашенко?
Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры
Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры
Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси
Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство