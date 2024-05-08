В шведском Мальмё прошел первый полуфинал «Евровидения» 1 8.05.2024, 9:06

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Фото: Reuters

Украина и Литва вышли в финал.

В Швеции завершился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». Среди финалистов оказались исполнители из Украины и Литвы, пишет Би-би-си.

Выступление Украины на «Евровидении». 7 мая 2024 года. Фото: Reuters

В полуфинале приняли участие 18 из 37 конкурсантов (в порядке выхода на сцену): Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Британия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Германия, Словения, Финляндия, Молдова, Швеция, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

Представителям Великобритании, Швеции и Германии выход в финал гарантирован правилами конкурса, вне зависимости от успеха полуфинального выступления.

Выступление Польши на «Евровидении». 7 мая 2024 года. Фото: Reuters

Из оставшихся 15 участников в финале не будет пятерых: вылетели Азербайджан, Польша, Исландия, Молдова и Австралия.

Второй полуфинал пройдет 9 мая, гран-финал — 11 мая.

Выступление представительницы Португалии на «Евровидении». 7 мая 2024 года. Фото: Reuters

Во втором полуфинале выступят Эстония, Латвия, Грузия, Армения, Чехия, Албания, Австрия, Бельгия, Дания, Греция, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария.

Фаворитами у букмекеров в этом году считаются хорватская группа Baby Lasagna и украинский дуэт Алены Алены и Джерри Хейл.

Условия конкурса стандартные: исполняемые композиции должны быть оригинальными, продолжительностью не более трех минут.

Выступление представителей Ирландии на «Евровидении». 7 мая 2024 года. Фото: Reuters

Никаких фонограмм: петь можно только вживую. В качестве «группы поддержки» на сцене может быть не больше шести танцоров и вокалистов.

В перерыве на конкурсную сцену вышел двукратный победитель «Евровидения» (1980 и 1987 гг.), ирландец Джонни Логан, который отдал дань уважения другой двукратной победительнице — шведке Лорин, — исполнив кавер на ее триумфальную композицию 2012 года Euphoria.