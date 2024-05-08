«Небывалое количество автобусов»: очередь на границе Беларуси с Польшей идет на рекорд 1 8.05.2024, 8:31

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иллюстративное фото: ГПК

Люди стоят больше суток.

Огромная очередь скопилась в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По состоянию на 6.00 8 мая, выезда из Беларуси в Польшу ожидали 350 легковых автомобилей и 60 автобусов.

«На Варшавке (пункт пропуска «Брест». — Прим. ред.) небывалое количество автобусов. Люди стоят больше суток», — пишет «Виртуальный Брест».

Очередь на выезд из Беларуси в Польшу. 8 мая 2024 года. Фото: «Виртуальный Брест»

На литовском направлении в общей сложности простаивает 250 авто. Из них 160 — в «Каменном Логе» и 90 — в «Беняконях».

В «Григоровщине» (Латвия) очередей из легковушек не наблюдается.

Кроме того, выезда из Беларуси ожидают 1800 фур: 570 — в «Каменном Логе», 510 — в «Беняконях», 470 — в «Григоровщине» и 250 — в «Козловичах».