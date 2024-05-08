Путин выглядел предельно уныло Альфред Кох

8.05.2024, 9:29

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Фото: Getty Images

Криворукие силовики так и не смогли обеспечить главного.

Прошли два года и семьдесят четыре дня войны. Глядя на сегодняшние карты ISW я лишь могу подтвердить свое вчерашнее предположение: путинское наступление захлебывается. Или уже захлебнулось. У бобика бензин кончился… То бишь люди и железо.

Путинское восшествие на престол (с которого он, по правде сказать, и не слазил) выглядело предельно уныло. Надо так понимать, что к торжеству предполагалось преподнесение на блюде головы Зеленского и в придачу - взятый Часов Яр. Но ни того, ни другого его криворукие силовики так и не смогли обеспечить… Ох, не сносить им головы…

Путин положил на конституцию и тут же глумливо поклялся ее соблюдать. Это было очень красноречиво. Потом он бурно инаугурировал прямо на сидящих внизу своих слуг. Слуги радостно визжали и подставляли лицо. Приехал даже полумертвый Кадыров. Делимханов помогал ему снять пальто: сам джигит (или уже аксакал?) был не в состоянии это сделать.

Вот, кстати, по всем правилам старой доброй советологии, главный признак преемника! А вы говорите - Апти Алаудинов, Апти Алаудинов… Какой Апти, когда пальто помогал снять Адам! Тут уже крыть нечем! Тут уж даже самый закоренелый скептик согласиться…

Но все эти «игры патриотов» в пятый раз уже не так интересны, как в первый. Я, кстати, уверен: будет и шестой… И все закончится лишь со смертью Путина. А когда она случиться - поди знай…

Потом еще будет переходный период, когда новые Хрущев с Маленковым будут бороться сначала с Берией, потом - с антипартийной группой Молотова-Кагановича-Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова… Потом будет опала «бонапартиста» Жукова, потом - отставка самого Хрущева, потом долгий период «днепропетровского клана» Брежнева, потом гэбэшный ренессанс Андропова, агония Черненко и лишь в конце - Горбачев и первые свободные выборы…

А все дело в том, что единственный способ ускорить этот график - это помочь Украине победить Путина. Только тогда возможны некие критические напряжения выстроенной Путиным политической системы, чреватые каким-то фазовым переходом. В базовом же сценарии - 2074 год, милости просим, никак не раньше…

Альфред Кох, «Телеграм»