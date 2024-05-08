Крымский мост уже «всё»?: ВСУ заинтриговали заявлением 8.05.2024, 8:41

9,566

В России занервничали.

Российские захватчики сейчас не используют незаконно возведенный Керченский мост для логистики в полном объеме. Переправа может не выдержать большой нагрузки после предыдущих украинских ударов по ней.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо» сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, россияне переживают на этот счет.

«Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна», – отметил Плетенчук.

Он сказал, что враг действительно уменьшил использование Крымского моста, однако это не мешает ему перебрасывать по нему личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.

«К примеру, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа «Искандер» тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно», – добавил Плетенчук.