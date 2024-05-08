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Российские пропагандисты поиздевались над Лукашенко

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  • 8.05.2024, 8:12
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Российские пропагандисты поиздевались над Лукашенко

Стало известно, что за «секретные элементы» разместили на Су-25.

В Беларуси стартовали ядерные учения с применением авиационного компонента - штурмовиков «Су-25». Без конфуза не обошлось, пишет dialog.ua.

Лукашенковские пропагандисты, освещая испытания, на видео заблюрили «секретные элементы» на Су-25. Это оказались топливные баки. Конфуз высмеяли даже российские Z-каналы.

«Беларусь синхронно с Россией, я бы даже сказал с опережением, начала проверку/тренировку своих ядерных носителей в виде Су-25 и зачем-то закрасила им сверхсекретные подвесные топливные баки. Причем на половине кадров замазала, а на половине нет», - написал российский Z-блогер Fighterbomber.

Он посоветовал лукашистам придерживаться версии, что «ныне ядрены бомбы пилят в формфакторе баков, чтоб враг не догадался». Отметим, что ядерные испытания Беларусь проводит синхронно с Россией.

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