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ФСБ всерьез взялась за соратников Гиркина

  • 8.05.2024, 8:35
  • 4,192
ФСБ всерьез взялась за соратников Гиркина

Их обвиняют в работе на Киев.

В России ФСБ всерьез взялась за соратников бывшего главаря оккупационных войск в Донецкой области Игоря Гиркина, который сейчас находится в российской тюрьме. Более того, им предъявляют серьезные обвинения.

Спецслужба Путина утверждает, что соратники террориста Гиркина-Стрелкова работают на Украину.

На это в своем ТГ-канале обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

В публикации журналист отмечает, что на территории РФ Федеральная служба безопасности России прессует соратников Гиркина, которые обвиняются в предательстве РФ и работе на Киев.

Денис Казанский пишет, что подопечные Стрелкова начали активно жаловаться, якобы с ними творят беспредел и репрессии.

Блогер также отмечает, что все такие подобные заявления являются смешными, ведь именно это и есть тот самый «русский мир», за который все они шли и воевали.

Теперь Казанский предлагает всем, кто пишет подобные жалобы, наслаждаться.

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