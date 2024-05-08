Минчанин придумал, как отомстить милиционеру за оштрафованную тещу 5 8.05.2024, 8:43

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Но дело приняло неожиданный оборот.

На минчанина завели уголовное дело за клевету на милиционера из мести за тещу. Мужчина рассказал в TikTok, что силовик несколько раз перебегал дорогу в неположенном месте, хотя тот ничего такого не делал, сообщили в УВД Минского облисполкома.

41-летний житель Минска рассказал в TikTok «историю про город Березино», от которой у него «немножко нагорело». Там милиционер задержал женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, и вызвал ГАИ, все закончилось штрафом. Однако, по версии автора ролика, сотрудник ОВД и сам несколько раз нарушал ПДД таким же образом, в том числе на собственной свадьбе, и его никто не наказал.

«Ты красавчик, мужик. Далеко пойдешь», — саркастично заявил минчанин.

Посмотревшие видео в соцсетях милиционеры провели проверку, однако выяснили, что их коллега ничего не нарушал. А ролик оказался местью мужчины за то, что его тещу привлекли к административной ответственности.

В итоге в отношении автора возбудили уголовное дело за клевету, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. С ним также сняли «покаянное» видео, где он сказал, что раскаивается перед оклеветанным милиционером.

Ранее мужчину уже судили по уголовной статье за хулиганство и штрафовали за езду без прав.