Карлюкевич об отстранении России от Олимпиады: Просто дикость какая-то!36
- 11.12.2017, 12:17
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Министр информации Беларуси вступился за замешанную в допинговой афере Россию.
Министр информации Александр Карлюкевич назвал на страницах sb.by пять главных событий предыдущей недели.
Среди них — запрет на участие России в Олимпиаде.
«Просто дикость какая-то! В идеале спорт должен примирять, консолидировать всех в устремлении к созиданию, строительству мирного сообщества. А сейчас складывается впечатление, что и спорт, как и медиаинформация, становится оружием совсем немирным», — полагает Карлюкевич.
Кроме того, министр назвал следующие события:
Мероприятия к 500-летию белорусского книгопечатания, а также 135-летию Якуба Коласа и Янки Купалы.
Вступление в силу Информационной стратегии по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество.
Подготовка ко второму съезду ученых.
Подготовка к февральской книжной выставке, международному симпозиуму литераторов «Писатель и время».