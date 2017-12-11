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Карлюкевич об отстранении России от Олимпиады: Просто дикость какая-то!

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  • 11.12.2017, 12:17
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Александр Карлюкевич
Фото: БелТА

Министр информации Беларуси вступился за замешанную в допинговой афере Россию.

Министр информации Александр Карлюкевич назвал на страницах sb.by пять главных событий предыдущей недели.

Среди них — запрет на участие России в Олимпиаде.

«Просто дикость какая-то! В идеале спорт должен примирять, консолидировать всех в устремлении к созиданию, строительству мирного сообщества. А сейчас складывается впечатление, что и спорт, как и медиаинформация, становится оружием совсем немирным», — полагает Карлюкевич.

Кроме того, министр назвал следующие события:

Мероприятия к 500-летию белорусского книгопечатания, а также 135-летию Якуба Коласа и Янки Купалы.

Вступление в силу Информационной стратегии по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество.

Подготовка ко второму съезду ученых.

Подготовка к февральской книжной выставке, международному симпозиуму литераторов «Писатель и время».


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