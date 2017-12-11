На каких военных объектах РФ разместит в Беларуси свои танки и другую технику? 17 11.12.2017, 21:26

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Фото: АР

Минобороны назвало военные объекты, которые подготовят для совместного использования с Россией.

В Министерстве обороны Беларуси «Радыё Свабода» прокомментировали постановление правительства Беларуси, в соответствии с которым на территории Беларуси отремонтируют военные объекты, которые собираются использовать военные России. Какие это объекты?

«Это аэродромы, объекты радионавигации, инженерной инфраструктуры, арсеналы, базы, склады, инфраструктура тыла - те объекты, которые планируются к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск «союзного государства» Беларуси и России», - сказал пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.

Первоочередной капитальный ремонт этих объектов запланирован в рамках проекта программы «союзного государства» Беларуси и России, объяснил полковник Макаров.

Какие есть юридические основания готовить белорусские хранилища и аэродромы для использования российскими военными?

По словам Владимира Макарова, одобренный правительством проект программы «полностью соответствует нашим доктринальным документам». Он сослался на 20-ю статью Военной доктрины Республики Беларусь, согласно которой «основными приоритетными направлениями в коалиционной политике Республики Беларусь является усиление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией».

На вопрос, означает ли это, что сейчас российские военные смогут на долгое время разместить в белорусских хранилищах свою военную технику, господин Макаров ответил, что «речь идет о капитальном ремонте объектов инфраструктуры, которая может совместно использоваться в интересах группировки региональных войск».

По словам полковника Макарова, «сроки реализации постановления - с 2018 по 2021 годы».

«Это еще один шаг к возможной войне»

6 декабря 2017 года правительство Беларуси одобрило проект программы «союзного государства» о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования региональной военной группировкой России и Беларуси.

По словам военного эксперта Александра Алесина, речь идет о размещении на территории Беларуси в ее ангарах и складах российской военной техники, принадлежащей российским частям объединенной региональной группировки.

«Предыдущие маневры показали, что если российские части из этой группировки разворачиваются на территории России, это занимает не дни, а недели. Ведь много времени уходит на погрузку-разгрузку. Поэтому будет выбран другой вариант: технику и боеприпасы будут хранить здесь, а живую силу при надобности быстро доставят по воздуху или поездом», - считает Александр Алесин.

«Это еще один шаг к возможной войны», - сказал о подготовленном проекте эксперт Александр Алесин.

Эксперт полагает, что деньги на ремонт военных объектов в Беларуси, которыми смогут пользоваться российские военные с объединенной региональной группировки, будут взяты из бюджета Беларуси.