Россия разместит в Беларуси свои танки и другую технику 11 9.12.2017, 11:03

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Эксперты называют это «шагом к войне».

Правительство одобрило проект программы «союзного государства» о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования с Россией.

6 декабря соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, оно уже появилась на национальном правовом интернет-портале. Согласно этому документу Минобороны Беларуси поручено предложить проект программы на рассмотрение Совета министров «союзного государства» Беларуси и России.

Полностью документ, подготовленный военными, называется проектом «Программы Союзного государства «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, которые планируются для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации»».

Но о какой военной инфраструктуре идет речь? Не о российских ли базах в Беларуси?

Корреспондент «Радыё Свобода» обратился за комментарием в Министерство обороны Беларуси и напрямую спросил: не ведется ли в проекте речь о создании на территории Беларуси российских военных баз?

«Ну какие базы?!» - ответил пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. Однако развернутого комментария не дал, сославшись на занятость. Макаров предложил позвонить ему позже, однако в течение дня его телефон так и не ответил.

Эксперт: «Это еще один шаг к будущей войне»

«Конечно, это означает, что Беларусь и Россия начинают более серьезно готовиться к будущей войне с «нашими западными партнерами»», - говорит военный эксперт Александр Алесин.

По его словам, речь идет о размещении на территории Беларуси, в наших ангарах и на наших складах российской военной техники, принадлежащей российским частям объединенной региональной группировки.

«Предыдущие маневры показали, что если российские части из этой группировки разворачиваются на территории России, это занимает даже не дни, а недели. Ведь много времени уходит на погрузку-разгрузку. Поэтому будет выбран другой вариант: технику и боеприпасы будут хранить здесь, а живую силу при надобности быстро доставят по воздуху или поездом», – говорит эксперт.

Александр Алесин считает, что в белорусских ангарах, которые освободились после сокращения запасов советского оружия, могут таким образом разместить до 300-400 русских танков, необходимое количество БТР, БМП и боеприпасов к ним, а также другой военной техники. По мнению эксперта, эти хранилища останутся в белорусской юрисдикции, поэтому иностранными военными базами их считать нельзя.

«И платить за держание придется из нашего бюджета. А вот переезд техники, аренду железнодорожных вагонов и другие транспортные потери придется, по-видимому, покрывать Россия», - говорит Александр Алесин.

Эксперт сослался на опыт американских военных, которые также хранят военную технику в странах-членах НАТО в Восточной Европе.

«Тем временем основной человеческий контингент расположен в Соединенных Штатах. На случай обострения ситуации предусмотрено, что будут арендовать гражданские самолеты для перебрасывания сил. Эта практика сейчас расширяется», - говорит Александр Алесин.

Насколько это опасно для Беларуси?

Эксперт полагает, что по военным планам, разработанным Генштабами двух стран, в случае военного конфликта с Западом российская часть совместной группировки должна появиться в Беларуси тогда, когда белорусская армия уже будет бороться с агрессором.

«Тогда будет дорог каждый час. Думаю, эти планы позволят россиянам скорее нарастить здесь совместную группировку», - считает Александр Алесин.

При этом эксперт отметил, что подготовленный план - «еще один шаг к возможной войне».

«Многое зависит от Беларуси, пока эти планы не нарушают нашего суверенитета. Если взять военных, то они, наверное, будут довольны, так как увеличивается их ресурс. Часть привезенной сюда техники, как обещано, пойдет на замену нашей уже устаревшей военной техники. Что касается простых граждан?.. Бюджетные потери, наверное, будут не очень заметны, а вот потери в безопасности - они очевидны», - говорит эксперт.

По словам Александра Алесина, жители Борисова, Бобруйска, Барановичей - городов, где расположены основные воинские контингенты и базы военной техники, - уже сейчас должны чувствовать себя в большей опасности, чем жители тех поселений, где военнослужащих нет. По мнению эксперта, с размещением российской военной техники на белорусских хранилищах те местности неизбежно станут объектами вероятного нападения, а значит, увеличится общая опасность.