Сергей Михалок и Brutto запускают проект о тайнах закулисной жизни 12.12.2017, 23:06

В двухминутных роликах показано все, чем живут музыканты каждый день.

Закулисная жизнь любимых артистов часто скрыта от глаз общественности. Но поклонникам всегда интересно, как проводит свободное время артист, чем увлекается, ходит ли в кино и что ест, пишет 24tv.ua.

Поэтому группа BRUTTO во главе с Сергеем Михалком раскрывают закулисные тайны, коллектив запустил проект "Хроники BRUTTO", в который уже вошли 5 выпусков.

В двухминутных роликах зритель видит тренировки, стихи от Сергея Михалка, эксклюзивные кадры со съемок, детей и жен – в общем, все, чем живут музыканты каждый день.

"Мы когда-то с группой "Ляпис Трубецкой" делали "Хроники Анархотуристов" – это были абсолютно несвязанные между собой зарисовки. Иногда они были посвящены концерту или гастрольному туру, иногда съемкам. "Хроники BRUTTO" – смесь стиля мультфильмов Терри Гиллиама и нашего обычного советского Ералаша, который показывали перед художественными фильмами. Это такая художественная форма, которая не претендует на глубокий смысл: просто через маленькие секундные отрывки мы показываем, что мы простые нормальные ребята, которые вне сцены ведут себя так же, как все нормальные пацаны", – прокомментировал Михалок.