«Техосмотр – это двойной сбор и народные деньги на ветер» 19 13.12.2017, 14:15

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Десятки тысяч белорусов требуют отменить дорожный побор.

Почти 25 тысяч белорусов подписали петицию с требованием заменить дорожный побор топливным акцизом.

Асоциальный техосмотр/дорожный побор – это бешеные цены, двойной сбор и народные деньги на ветер», - пишут авторы петиции.

«ЗАМЕНИТЬ государственную ПОШЛИНУ за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ТОПЛИВНЫМ АКЦИЗОМ - начать работать на пользу людям и государству и обеспечить развитие нормальных (а не извращенных) правоотношений в обществе, связанных с обременением граждан налогами и сборами!

Более 1 млн водителей ПРОТИВ! По самым скромным подсчетам, 35% автовладельцев принципиально не платят асоциальный «дорожный побор». В Беларуси зарегистрировано более 3,5 млн автомобилей.

Остается открытым вопрос облапошивания граждан, справедливости, - дорожный сбор де-факто, по духу «заложен» в стоимость топлива. Да, по букве закона его там нет, был исключен, но лишь формально, так как был перераспределен в общий бюджет (где странным образом исчез) с той же целью - на финансирование дорог.

Фактическая стоимость условий для прохождения техосмотра (ТО) в Беларуси является одной из самых высоких в Европе, - но каковы зарплаты людей у нас или власти наивно полагают, что в Беларуси зарплаты как в Германии?! Например, стоимость прохождения ТО в Германии около 50 евро, Беларусь - 85$ (2016: средняя зарплата 363$, 2017: каждый четвертый живет на сумму до 150$ в месяц), Франция - 60 евро; наши СОСЕДИ: Польша - 100 злотых или 25 евро (средняя зарплата 950 евро), Литва - 50 литов или 15 евро (средняя зарплата 745 евро), Россия - 500-800 рос.руб. (средняя зарплата 33.000 рос.руб.).

Тем самым в Беларуси, грубейшим образом, игнорируется социальная составляющая услуги ТО и общий уровень платежеспособности граждан. Техосмотр должен стать недорогой социальной услугой, доступной каждому «за копейки» - это наша безопасность, а не стоить для многих как ползарплаты или пенсии.

В настоящее время, когда в стране кризис и у людей не хватает денег даже на еду, власти вынуждают население платить бешеные деньги за прохождение техосмотра с привязкой к НЕСПРАВЕДЛИВОМУ побору. Таким образом, непомерная и неадекватная стоимость техосмотра не дает возможности многим гражданам, тем более в это трудное время, его проходить. Уже не говоря про то, что оценка технического состояния ТС на ТО никак не гарантирует от поломок уже на следующий день.

Власти же постоянно устраивают облавы на дорогах с помощью ГАИ или вроде объявляемых Минтрансом по сути карательных акций «Гостехосмотр». И это не говоря про драконовские штрафы, которые были умышленно подняты за непрохождение техосмотра (незначительное по сути правонарушение), стоимость прохождения которого взвинтили в разы в один миг "до небес", с одной целью - обеспечить собираемость НЕСПРАВЕДЛИВОГО побора.

Край, - 20.09.2016, не представившийся человек в форме сотрудника ГАИ на проспекте Победителей в Минске возле Дворца Независимости резиденции Лукашенко угрожал на пустом месте водителю, дословно: «Мы вас стреляли и будем стрелять», а нарушение выявлено было лишь одно - отсутствие ТО.

Более того, власти постоянно нагнетают обстановку, усиливают социальную напряженность, игнорируют общественное мнение и ищут лишь варианты как «наклонить» поголовно водителей:

Октябрь 2016. Минтранс инициирует ужесточение санкций: запрет участия в дорожном движении автомобилей, не прошедших техосмотр - автомобиль на штрафстоянку;

Апрель 2017. «совет республики», постоянная комиссия «национального собрания» по экономике, бюджету и финансам: запланированный на 28 апреля круглый стол на тему «Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении: актуальные вопросы» не состоится из-за вмешательства Президента - отказ от объявленного общественного обсуждения;

Ноябрь 2017. Инициатива депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи - контроль уплаты дорожного побора камерами фотофиксации скорости.

Вернуть прежний размер штрафов начиная с предупреждения за не вовремя пройденный техосмотр и прекратить выстраивать извращенные правоотношения в обществе, основанные на «терроризировании» водителей!

Нужен ли нам техосмотр? Причины всех ДТП (3937 случаев), в которых погибли или пострадали люди, с 2012-го по 2016 год на примере Минска: техническая неисправность ТС - девять. 9 ДТП из-за технической неисправности ТС за 5 лет в Минске с его насыщенным трафиком и большим количеством автотранспорта, причем что минимум треть техосмотр принципиально не проходят по известным причинам. Т.е. в последние годы ТО стало проходить намного меньше водителей, а ДТП - 6 против 3 (2012 - 3, 2013 - 3, 2014 - 0, 2015 - 3, 2016 - 0). Как известно, ТО не гарантирует от поломок уже на следующий день. Возникает вопрос, - а нужен ли вообще нам техосмотр, тем более за умопомрачительные деньги? В ГАИ сильно озабочены контролем ТО: акции, облавы, шмоны, остановки без причин и т.п., - вместо того, чтобы работать там где больше опасных нарушений занимаются ерундой с точки зрения угроз безопасности. А в это время где-то массово гибнут люди потому что властям и ГАИ важнее водителей на драконовские штрафы за ТО разводить.

На сегодня есть письменное обещание и заявление о проведении в апреле 2017 круглого стола «совета республики национального собрания» Республики Беларусь по предложению замены пошлины на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении топливным акцизом.

Сбор на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении «солидарно распределяется между владельцами транспортных средств – участниками дорожного движения» - данный платеж НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ социальную справедливость взимания пошлины в социально ориентированном государстве.

Собственник автомобиля ПО СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДОЛЖЕН платить ровно столько, сколько накатал в километрах, а НЕ солидарно! Т.е. социально справедливо, если включить транспортный платеж в стоимость топлива. Это как со счетчиком на коммунальные услуги – сколько ты затратишь ресурсов, столько и будет подлежать оплате, а НЕ солидарно! Должна быть дифференцированная система оплаты.

Включение сбора в стоимость топлива обеспечит его 100% собираемость без всяких затрат на контрольные меры, без всяких шмонов на дорогах и нагнетания социальной напряженности по взимаемости указанной пошлины со стороны Минтранс, Белтехосмотра и ГАИ.

Привязка пошлины к прохождению государственного технического осмотра никак НЕ обеспечивает 100% взимание данного платежа с транспортных средств, которые непосредственно участвуют в дорожном движении. Таким образом, органам власти не придется придумывать Минтрансу, Белтехосмотру и ГАИ работу и создавать ее видимость, тратить народные деньги на ветер.

Прекратить развитие ИЗВРАЩЕННЫХ правоотношений в обществе, связанных с обременением граждан налогами и сборами, и сделать техосмотр недорогой социальной услугой, доступной каждому - это наша БЕЗОПАСНОСТЬ!

Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2013 года № 96-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» предусмотрено взимание с 2014 года государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Введённая государственная пошлина является своего рода минимальным компенсационным платежом за пользование дорожной инфраструктурой, который солидарно распределяется между владельцами транспортных средств – участниками дорожного движения.

Уплата государственной пошлины производится за получение разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, выдаваемого по результатам прохождения государственного технического осмотра транспортных средств».