Фотограф показал Минск таким, каким его еще не видели 7 13.12.2017, 15:38

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Оказалась, что в непогоду город может быть просто сказочным.

Фотограф из Минска Александр Фанковин сделал потрясающую серию фотографий «Минск в отражении». О своей концепции фотохудожник рассказал citydog.by:

– Санкт-Петербург оказал влияние своей потрясающей атмосферой, архитектурой и сложным дождливым климатом. Во втором случае повлияли фотографы со всех уголков планеты, которые снимают в жанре urban-фотографии и чьи работы публикуются в крупнейших тематических пабликах Instagram. Я стал замечать, что у них популярен метод съемки с самого нижнего из возможных ракурсов, с отражением от воды, – раньше такой метод я использовал только в пейзажной фотографии, поэтому решил попробовать в городе.

К сожалению, фотографий Петербурга в таком стиле сделал только пару штук, зато, вернувшись в Минск, стал по-другому смотреть на город и его архитектуру: то, что раньше казалось уже обыденным и непримечательным, стало: «Неплохо! И почему я раньше этого не видел?»

Конечно, в Минске не такой уровень архитектуры, как в некоторых европейских городах или том же Питере, но все же он симпатичнее многих других городов, так что в один из первых снегопадов этой осени, вместо того чтобы, спасаясь от холода, сидеть дома, я взял фотоаппарат и пошел снимать интересные мне места города. Та первая серия снимков вышла очень удачной, поэтому в очередные «дни плохой погоды» я снова фотографировал город.

Этой серией снимков мне просто хотелось показать людям красоту вечернего и ночного Минска, сделать фотографии, которые вызывали бы такое же ощущение красоты, как и многочисленные снимки других городов мира в похожем стиле. Иногда, чтобы увидеть красоту в, казалось бы, обычных вещах, стоит всего лишь изменить угол обзора.