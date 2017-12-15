Гродненская ГАИ: На «Тойоты» по всей Беларуси идет «охота» 16 15.12.2017, 16:26

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За последние несколько месяцев в разных регионах Беларуси похищено 15 автомобилей.

В Лиде в конце октября был угнан автомобиль «Тойота Хайлендер» 2013 года выпуска, стоимостью 27 тысяч долларов. Машина исчезла со двора многоэтажки ночью.

Статистика указывает на то, что злоумышленники объявили настоящую охоту на автомобили «Тойота» по всей стране. За последние несколько месяцев в разных регионах Беларуси похищено 15 автомобилей, сообщает Гродненская ГАИ.

В лидерах этой печальной статистики Витебская, Гомельская, Могилёвская и Минская области, как выше указывалось, есть один случай и у нас в Лиде. К слову, нечистых на руку граждан интересуют как японские внедорожники, так и седаны «возрастом» до 10 лет — далее они переправляются за рубеж.

Есть все основания полагать, что кражи авто происходят путём перехвата радиосигнала от чип-ключа, при этом сейчас уже считать сигнал злоумышленники могут, когда ключ лежит просто на столе или в кармане владельца автомобиля. Поэтому хозяевам машин (особое внимание на Тойоты) стоит вернуться к давно изобретённым механическим блокираторам руля и коробки передач, также можно установить секретную кнопку отключения «массы» и не поскупиться на охраняемую стоянку.