Белорусская наука не может удержать кадры 4 15.12.2017, 19:07

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За последние пять лет Беларусь потеряла больше пяти тысяч ученых.

В Беларуси за последние 5 лет специалистов, которые занимаются научными исследованиями и разработками, стало меньше почти на 5,3 тысячи. Такие выводы можно сделать из данных Белстата по науке и инновационной деятельности. Tut.by посмотрел, как с 2011 года изменилось число ученых.

В 2011 году насчитывалось 31 194 работника, которые заняты научными исследованиями и разработками, а в прошлом году — уже 25 942 человека. К примеру, число исследователей с 2011 года сократилось почти на 2,8 тысячи человек. Докторов наук поубавилось до 631 (-110), а кандидатов наук — до 2813 (-337).

Больше всего исследователей трудится по-прежнему в Минске — 12 299 человек в 2016 году. Для сравнения: в Гродненской области их всего 225.

Вспомогательного персонала за последние 5 лет в Беларуси также поубавилось: с 9 290 человек в 2011 году до 7 445 человек в прошлом году. Техников тоже стало меньше: с 2 236 до 1 618 человек.

Большинство занятых научными исследованиями и разработками по-прежнему работает в коммерческих организациях (16 326 человек в 2016 году), остальные — в госсекторе (6 802 человек) и секторе высшего образования (2 810 человек). При этом во всех этих секторах за последние 5 лет сократилось число работников.

Средняя зарплата специалистов, которые заняты научными исследованиями и разработками, в 2016 году составила 1008 рубля. Для сравнения: в октябре этого года эти специалисты получали в среднем 1 193,9 рубля.