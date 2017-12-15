О чем врал Путин на своей пресс-конференции 2 Ярослав Жаренов, «Апостроф»

15.12.2017, 19:17

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Глава Кремля соврал не раз, и не только об Украине.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, была частью его избирательной кампании и нацелена конкретно на внутреннего пользователя. Все прошло по "спокойному" плану Кремля, а такие вопросы, как аннексия Крыма и продолжающиеся убийства украинцев на Донбассе, остались фактически без внимания.

Именно такое мнение складывается после просмотра большой пресс-конференции Путина, которая прошла в Москве. Это далеко не первое подобное мероприятие, которое мне приходится смотреть по долгу службы, потому есть с чем сравнивать. Итак, несколько важных моментов.

Прессуха изначально планировалась вполне спокойной, без каких-либо резонансных заявлений, но с уже привычными фразами об усилении армии, росте экономики и русофобии Запада. Подготовка к "спокойной" пресс-конференции была заметна еще перед ее стартом. Так, фон за спиной Путина был выбран в теплых оранжево-красных тонах вместо холодного бело-синего, как это было ранее. При этом телеведущие пропагандистских каналов на росТВ признали, что действительно острые вопросы могут задать разве что Ксения Собчак и Роман Цимбалюк. К примеру, за несколько минут до появления президента РФ в эфире "России 24" украинского журналиста назвали "известным возбудителем спокойствия".

Еще до начала пресс-конференции пропагандисты Кремля рапортовали об аккредитации рекордного количества журналистов – 1640 представителей российских и иностранных СМИ. Впрочем, за несколько минут до начала мероприятия в сети показали фото, на котором с трудом можно было насчитать даже 600-700 человек. И это включая охрану и организаторов.

Откровенная ложь №1

В самом начале президент РФ сразу решил взбодрить заждавшихся журналистов, "увидев" на одном из плакатов фразу "Путин, бай-бай". И ежу понятно, что ни организаторы, ни охрана с подобной надписью никого в зал попросту не пропустили бы, но Путин рискнул акцентировать внимание и стал объектом насмешек. Даже сам о себе он сказал: "Мартышка к старости слаба глазами стала".

Эта и остальные несколько шуток Путина получили неохотную поддержку публики. О 86% и речи быть не может, потому Кремлю стоило бы почистить ряды журналистов перед следующей пресс-конференцией или прямой линией – очень уж без желания аплодировали. Не складывалась картинка всецелой поддержки, как это бывало ранее.

Рассказы президента РФ об отсутствии альтернативы ему среди оппозиционеров выглядели весьма неуверенно. В глазах многих присутствующих читалось понимание, что Кремль собственноручно не дает никому из молодых политиков строить карьеру, однако официальная версия звучит примерно так: "Мне что, их самому растить?".

Уже ближе к концу схожий вопрос задала Ксения Собчак, выгодно выделявшаяся красным платьем на фоне серых и черных одеяний других журналистов. Ее интересовала судьба Алексея Навального и преграды, с которыми сталкиваются другие оппозиционные представители со стороны властей и силовиков. И вот тут Путина затрясло.

Фото: Роман Цимбалюк

Оживившись, он назвал Навального "Саакашвили в российском издании", упоминая шумную оппозиционную деятельность, которую Михо развернул в Украине. "Вы хотите того, что произошло в Украине? Вы хотите Майдана?" – угрожающе вопрошал Путин. Снова были озвучены пресловутые страшилки о Революции Достоинства, жизни в Украине и протестах. Президент РФ дал понять: терпеть протесты он не будет. Кремлю нужны спокойные и тихие выборы, чтобы потом снова продолжать закручивать гайки россиянам. Избиратель должен был получить сигнал: надо выбирать Путина, иначе будет беда. Об "украинской беде" на росТВ говорят чуть ли не каждую минуту, потому подобные угрозы должны сработать. Схема, конечно, не новая, но вполне рабочая.

Что касается самой Украины, то стоит отметить весьма показательный момент: в этот раз пресс-конференция Путина не вызвала абсолютно никакого ажиотажа в украинском сегменте Facebook. От слова совсем. По всей видимости, даже самые активные украинские пользователи соцсетей потеряли интерес к уже затертым фразам президента РФ. Интересная тенденция, не правда ли? Ведь раньше фразы главы Кремля перепечатывались, обсуждались, высмеивались, в конце концов, и были еще несколько дней на повестке украинского медиапространства. Сегодня в поле зрения попали разве что ответы по миротворцам на Донбассе и якобы блокировании Киевом процесса обмена пленными, о котором так сильно просил Путина его кум – Виктор Медведчук.

Впрочем, есть еще один занимательный момент: даже "Яндекс", по сути, проигнорировал это событие, не выставив его даже в топ-5 новостей для Украины. Это уж совсем на него не похоже, ведь неоднократно замечались некоторые манипуляции, когда в украинском "Яндексе" в топах стояли "важные" новости из России, которые уж очень косвенно относились к Украине. А тут тишина. Правда, к вечеру "Яндекс" "исправился" и поставил в топы заявление Путина о "резне", которую якобы должна устроить Украина, освобождая Донбасс. Во время же самой пресс-конференции все выглядело так:

При этом вполне ожидаемо, что самый острый вопрос прозвучал от Романа Цимбалюка, который говорил об обмене пленными и освобождении украинских политзаключенных в России. Путин не стал себе изменять и повторил фразы о "госперевороте" в Украине, который якобы стал причиной войны на Донбассе. "Российских войск на Донбассе нет", - с уверенностью сказал Путин, забыв, видимо, об "отпускниках" и "заблудившихся". И это - откровенная ложь №2.

Подобного откровенного вранья в высказываниях Путина было предостаточно. Начиная с того, что вся история с вмешательством РФ в выборы президента США якобы выдумана, до повышения уровня жизни россиян.

Показательным считаю отсутствие какого-либо внимания к вопросу Крыму. За более чем трехчасовую пресс-конференцию Путин сказал только: "Крымчане сделали свой выбор". Все. Любовь прошла, денег нет и все такое. Крымский вопрос уходит с повестки дня, ведь его консолидирующий эффект больше не работает.

В сухом остатке: абсолютно скучное и унылое зрелище с понятными целями и тезисами. К слову, в YouTube пресс-конференцию по каналу "Россия 24" постоянно смотрели примерно 30 тыс. человек, раньше было гораздо больше. Мероприятие было по сути стартом "избирательной кампании" Путина, хотя все понимают, что при отсутствии выборов как таковых задача сводится разве что к повышению явки.

Основные месседжи Кремля выделить легко: проблем у России еще много, но зато какая армия! Альтернативы Путину нет, потому голосовать надо за него. И главное - никаких вам Майданов. Для адептов ДНР-ЛНР отдельно подчеркну, что о псевдореспубликах Восточной Украины практически не говорили. Значит, для возбуждения россиян ни Крым, ни Донбасс уже не подходят. Предположу, что Россия продолжит войну в Украине, но пока не с такой помпой, как в 2014-2015 годах. Вероятно, в Кремле понимают, что победоносная война на Донбассе не принесет никаких дивидендов в процентах голосов избирателей. Ведь конфликт на Донбассе выглядит поражением Путина, зачем об этом еще раз напоминать?

Ярослав Жаренов, «Апостроф»