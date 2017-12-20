Чекистский праздничек 7 Игорь Эйдман

20.12.2017, 21:01

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Игорь Эйдман

За прошедшие десятилетия изменились только напитки и закуски на палаческих столах.

Галич почти 50 лет назад точно описал сегодняшний чекистский праздничек:

"На столе у них икра, балычок,

Не какой-нибудь – "КВ" – коньячок,

А впоследствии – чаек, пастила,

Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют",

И сидят заплечных дел мастера

И тихонько, но душевно поют:

"О Сталине мудром, родном и любимом..."

– Мы на страже, – говорят палачи.

– Но когда же? – говорят палачи.

– Поскорей бы! – говорят палачи.

– Встань, Отец, и вразуми, и поучи!"

За прошедшие десятилетия изменились только напитки и закуски на палаческих столах. Еще бы, палачи стали заметно богаче. У них теперь поместья под Москвой, дома на Лазурном берегу и миллионы долларов в офшорах. Но сами они остались прежними. Они все так же хотят нашей с вами крови. Мечтают коваными сапогами затоптать любое сопротивление их господству. И гордятся своими предшественниками – виртуозами и рекордсменами палаческого дела.

Бортников фактически совершил сегодня явку с повинной, признав ФСБ наследницей других преступных организаций: ЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ. "И открещиваться от слова "чекист" – это все равно, что предавать забвению поколения наших предшественников", – сказал он в интервью РГ. Таким образом ФСБ, по сути, берет на себя ответственность за кровавые дела чекистов прошлого, гекатомбы их жертв.

Видимо, эфэсбэшники сами не понимают, что наследуя дела своих "учителей", рискуют унаследовать и их судьбу. Лучшее пожелание Бортникову, Путину и Ко на "День чекиста" – закончить свою жизнь так же, как и их предшественники: Ягода, Ежов, Абакумов, Берия и т.п. Присоединяйтесь к этому доброму пожеланию, друзья!

Игорь Эйдман, «Фейсбук»