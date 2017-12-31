Иран охватили массовые протесты 2 31.12.2017, 8:31

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Правительство в растерянности.

В Иране третий день подряд продолжаются массовые акции протестов.

Как сообщает иранская редакция агентства Reuters, на марше в городе Мешхад участники недовольны экономической ситуацией в государстве. Речь идет о высоком уровне безработицы, инфляции, дефиците некоторых продуктов питания.

Государственные СМИ пишут о том, что акции прошли более чем в 1200 населенных пунктах. При этом на митингах полиция предупреждает о незаконном характере акций. Сейчас известно о большом количестве задержанных протестующих.

"Мы просим людей не принимать участие в незаконных собраниях. Если они планируют собрание, они должны подать заявку", – сказал министр внутренних дел Абдольреза Рахмани-Фазли.

Он предостерег от распространения призывов к участию в протестах через социальные сети.

Демонстранты выступают не только против президента Рухани, но и против верховного аятоллы Хаменеи и клерикального правления в целом

Фото: EPA

Кроме того, в некоторых городах участники протестов выступали против участия Ирана в региональных конфликтах, в частности, в Сирии и Ираке.

Ситуация в Иране вызвала беспокойство в ряде стран Запада. В частности, президент США Дональд Трамп заявил: "Иранское правительство должно уважать права своих граждан, включая право заявлять о себе. Мир следит!"

Среди протестующих - много молодежи и студентов

Фото: EPA

В интернете появились видеокадры, свидетельствующие о том, что на третий день антиправительственных демонстраций в Иране некоторые протесты сопровождались насилием со стороны властей, сообщает ВВС.

Два демонстранта в Доруде, городе на западе Ирана, получили огнестрельные ранения.

Поступают также сообщения о том, что эти два демонстранта скончались. Большинство сообщений о происходящем в Иране в последние сутки появляются в соцсетях, и проверить их достоверность очень сложно.

На видео, запечатлевших протесты в других частях страны, видно, как демонстранты поджигают полицейские автомашины. Сообщается о нападениях на правительственные здания.

В городе Абхар на севере страны демонстранты подожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж - иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

В столице страны Тегеране большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.

Толпа протестующих собралась у Тегеранского университета, где встретила сопротивление полиции

Фото: EPA

В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.

Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.

В ходе трехдневных протестов против коррупции и падения уровня жизни в Иране были арестованы десятки человек.

Иранские власти обвиняют в разжигании протестных настроений неких "контрреволюционеров" и иностранных агентов.

Власти в растерянности

Корреспондент Персидской службы BBC Касра Наджи сообщает:

Фото: EPA

"На размещенных в социальных сетях видеороликах видно, как демонстранты выкрикивают лозунги, требующие отставки верховного лидера Ирана и клерикального режима.

На третий день протесты прошли лишь в нескольких километрах от того места, где тысячи человек собрались на проправительственный митинг в поддержку верховного лидера страны. Власти надеются, что эти митинги, спонсируемые правительством, послужат демонстрацией силы сторонников верховного аятоллы Али Хаменеи.

Государственное телевидение - бастион исламских традиционалистов в Иране - сообщает об огромном количестве участников проправительственных демонстраций.

Власти были захвачены врасплох антиправительственными протестами, которые, по их словам, являются незаконными. Власти предупреждают, что нарушения закона будут пресекаться жестко. Но они признают, что в стране широко распространено недовольство, и что связано оно не только с ростом цен".

Как начались протесты?

Протесты начались в четверг в Мешхеде, на северо-востоке Ирана.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу высоких цен, и направили свой гнев против президента Хасана Рухани. Пятьдесят два человека были арестованы за скандирование антиправительственных лозунгов.

В пятницу протесты распространились по крайней мере на шесть других городов.

В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Некоторые протесты вылились в более широкие демонстрации против властей с призывами освободить политических заключенных и положить конец избиениям демонстрантов полицейскими.

Протесты стали самой крупной демонстрацией общественного инакомыслия с времени масштабных шествий в поддержку реформ в 2009 году.

Общее число митингующих варьировалось от нескольких десятков человек в одних местах до нескольких тысяч в других, но массовых масштабов протеста не наблюдается.

В видеозаписи, опубликованной в субботу в "Твиттере" на персидском языке, судя по всему, фигурируют студенты Тегеранского университета, призвавшие верховного аятоллу Али Хаменеи уйти в отставку.

Что стоит за волнениями?

Первоначально протесты были направлены против тяжелой экономической ситуации и коррупции, но, похоже, постепенно переросли в политические.

Демонстранты скандировали лозунги, направленные не только против Рухани, но и Хаменеи, и клерикального правления в целом.

Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами".

Протесты даже проводились в Куме, святом городе, где живут высокопоставленные священнослужители.

Люди также выражают гнев по поводу вмешательства Ирана в дела других стран.

В Мешхеде некоторые люди скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран!", указывая на то, что власти уделяют больше внимания внешним, а не внутренним проблемам.

На видеозаписях, размещенных в интернете, слышно, как демонстранты скандируют: "Оставьте Сирию, подумайте о нас!"

Иран активно поддерживает правительство Башара Асада в Сирии.

Тегеран также обвиняют в поставках оружия мятежникам хуситам в Йемене, сражающимся с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Эти обвинения Иран отрицает.

Иран также является союзником сирийского шиитского движения "Хезболла" в Ливане.