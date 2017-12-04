Вакансия мечты: В Минске ищут дегустатора мороженого 5 4.12.2017, 14:01

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Кандидат должен обладать целым набором качеств.

Производитель мороженого объявил вакансию на должность дегустатора мороженого, рассказали citydog в компании «Нордар».

Нужно будет дегустировать мороженое «Наше детство» и другие бренды, оценивать и сравнивать вкус, текстуру, внешний вид, участвовать в разработке новых видов мороженого и предлагать рациональные идеи по оптимизации состава мороженого.

Вот какими качествами должен обладать кандидат:

- высокой чувствительностью вкусовых и обонятельных рецепторов,

- здоровыми голосовыми связками и миндалинами,

- тонким вкусом,

- отличной вкусовой памятью,

- богатым воображением.

Как нам сказали в компании, заработную плату соискателю будут устанавливать после успешного собеседования.