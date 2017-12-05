«Машина не в залоге, куплена за наличные — проверяйте» 2 5.12.2017, 8:10

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Как часто можно встретить перекупщиков на столичных авторынках?

В первые дни зимы не сказать, что на столичных рынках совсем малолюдно, и пока нет никаких намеков на то, будто вскоре наступит традиционное затишье, как считают многие обыватели. Напротив, продавцы не акцентируют внимание на сезонности и говорят, что продажи размеренно, но идут. Рассуждают они и о перспективах пригона европейских иномарок, перегретом рынке и просевших доходах населения — как в Малиновке, так и Ждановичах.

О том, как встречают зимний сезон на столичных авторынках, о ценах, а также, что думают о кредитных машинах из РФ местные старожилы – в репортаже av.by:

Ждановичи. Реальных владельцев машин здесь нет и в помине

- Скукожившись от декабрьского холода, по рынку то и дело снуют покупатели, смешавшись с местными продавцами, которые одевшись в теплые куртки старательно наводят марафет с арсеналом полиролей и спреев в руках.

Как утверждает представитель бизнеса в сфере продажи машин, который составил нам компанию во время нашего репортажа и пожелал остаться инкогнито, в основном на рынок в Ждановичах едут белорусы из регионов, коренных минчан встретить здесь практически невозможно, реальных владельцев машин тоже нет и в помине.

И многие жалуются, что цены на рынке завышены. «Сегодня нелегальным перекупам тяжело купить автомобиль подешевле, они приобретают его по обычной цене, приводят в порядок и продают подороже. Зачастую машины перекупают друг у друга, отдают по ксерокопии паспорта владельца, и еще неизвестно, видел или нет продавец реального хозяина в лицо», — комментирует он.

Но не спешит ставить всех под одну гребенку. Что касается площадки по продаже российских машин, то наш провожатый говорит, что «там работают нормальные ребята, все машины проверенные, доведенные до ума». А реплика о том, что если вскроется хоть одна «левая» машина, то рынок закроют, стала уже местной притчей во языцех и дисциплинирует здешних продавцов. «И на рынке можно найти неплохой вариант, но выбирать нужно тщательно. Если цена слишком занижена, то вероятнее всего есть подвох. А если продавец соглашается поехать на СТО, то значит, он в машине уверен», — разъясняет некоторые нюансы мужчина.

«Не в залоге, куплена за наличные»

Повсеместно можно услышать и то, что после недавних статей в интернете про залоговые авто из России подобные машины с рынка сразу убрали. И даже вызвавший поначалу подозрение Kia Sportage 2015 года, который за два года сменил двух владельцев и продавался по интересной цене ($18.600, с торгом — 17.800 у.е.), оказался на поверку «чист». Со слов продавца, кроссовер с 2,0-литровым мотором и АКПП еще на гарантии, и в богатой комплектации его привозили из РФ.

«По кузову целая, история честная, не в залоге, куплена за наличные деньги. Есть чеки, договора, сервисная книжка. В интернете есть база, можно все проверить на момент покупки», — успокаивает продавец, уверяя, что в сотый раз и сам проверял, и людям доказывал, что со Sportage проблем никаких не будет.

«Пригнать из России машину — это большой труд, который означает, что нужно ее выбрать, оценить, подготовить и привезти в Беларусь. Но люди из регионов с удовольствием их пригоняют, это их хлеб и маленькое хобби», — вступает в защиту белорусских перегонщиков наш собеседник. Из Европы машины тоже привозят, но в других масштабах: к примеру, за время нашего рейда на глаза попались всего несколько экземпляров. Среди них и парочка Citroen C4 Picasso из Франции, и прибывший месяц назад из Швейцарии Renault Clio.

С пробегом 70 тысяч км и 2014-годом выпуска в техпаспорте последняя малолитражка (под капотом 90 сильный 1,1-литровый агрегат и МКП) обращает на себя внимание ярким внешним видом. «Ни один элементик не крашеный, даже скольчика нигде нет, поворотнички целые, салон не прокуренный, багажник большой. Это фактически эксклюзив, подобных вариантов под свежую таможню вы вряд ли в Беларуси найдете», — презентует автомобиль продавец.

Скорее всего, пригоняли универсал для перепродажи, хотя продавец придерживается истории, что привозил ее для жены, но «на "механике" она не поехала. Она же ударила ее немножко сзади — видели?» С заявленной цены в $10.700 мужчина уступит символически 300 у.е., зато отдаст «европейку» с новым зимним комплектом покрышек. Не против он и проверить авто на СТО, и, если что, готов оформить сделку купли-продажи по договору. «Я даже могу вам дать покататься на ней неделю, понравится — привезете деньги», — шокирует местный продавец.

Возможно, после НГ машины подорожают

Ассортимент на рынке и вправду разношерстный, и преимущественно на площадке авторынка в Ждановичах вам предложат как машины из середины 90-х, включая «бессмертный» Passat B4, так и пару дюжин свежих «бюджетников», некогда купленных у официальных дилеров. Наподобие Kia Cee'd 2016 года в комплектации Luxe по цене $12.790.

Но на местной площадке готовы побаловать и эксклюзивом вроде Citroen C4 2012 года из России за 8800 долларов.

Можно встретить и хорошо побегавшие по Беларуси иномарки в лице Nissan Primera — сразу три брата-близнеца 1997-1999 годов и разных мастей продаются по одной цене в $2750.

Мнение о возможном снижении цен на машины, которые в скором времени постареют еще на год, никто не воспринимает всерьез. Наоборот, по слухам, цены после Нового года поднимутся из-за удорожания утильсбора и введения сертификации соответствия ТС. «Говорят, минимум на 400 евро», — сообщает продавец. Вспоминают и про ЭРА-ГЛОНАСС, несмотря на то, что в Беларуси до конца 2018 года «тревожную кнопку» решили не нажимать, но воздыханий по поводу новой «Эры» и будущего пригона европейских иномарок меньше не стало. Другие рапортуют, что никаких предпосылок для изменения прайсов в обозримом будущем не предвидится. Сходятся только в одном: снижения цен не будет, и не надейтесь.

На исходе нашего рейда по рынку в Ждановичах наш провожатый озвучивает важное замечание, которое касается ситуации на сверке номеров: «Хочется, чтобы там все было более цивилизованно, а не как сейчас, когда перекупы-нелегалы бросаются под машины и машут деньгами. На мой взгляд, этот вопрос нужно поднимать на уровне руководства рынка и компетентных органов. Раньше, до повышения таможенных пошлин, рынок работал более качественно, а сегодня пытаются просто избавиться от машин, желая заработать на этом».

Малиновка. Цены, свежий европейский автопром

Как уже издавна повелось, в Малиновке больше моделей премиальных марок Audi, Volkswagen, Mercedes и Volvo, не только откатавших по белорусским или европейским дорогам десятки тысяч километров, но и свежих годов выпуска. Сегодня рынок в деревне в Озерцо в большинстве занимают комиссионные магазины, расположенные скученно и продающие товар по документам. Конечно, ассортимент серьезно помолодел, отдав едва ли не половину площадей под востребованные нынче новые и свежие авто из соседнего государства.

Тем не менее, к примеру, местный автомагазин может похвастать предложениями свежепригнанных машин из Европы и в основном с «проходными» моторами — до 1,5 литров. Целый ряд иномарок привезли уже по новым ставкам, и, говорят, на них найдется свой покупатель. «Европейские машины не могут продавать хозяева, но этого бояться не нужно. Это ведь не лизинговая машина из РФ, которая сейчас у всех на слуху», — говорит представитель комиссионной площадки, который гостеприимно показывает автосалон и знакомит с ассортиментом.

Вот вам Dacia Sandero 2014 года с полуторалитровым «дизелем» за $9270, а рядышком расположился четырехлетний Seat Altea с объемом 1,6 по цене $14.050.

В разговор вступает и еще один продавец, который считает, что процесс продажи машин в РБ проходит циклично: «Перекупщики оживляют авторынок, покупая машины у владельцев, восстанавливая их и продавая. Может, сложиться впечатление, будто они спекулируют, не платят налоги и зарабатывают сумасшедшие деньги. Но у каждого из них есть семья, которую нужно кормить».

О залоговых машинах из РФ: «Народ просто решили запугать»

На рынок в Малиновке мы прибыли после полудня, но здешние продавцы не спешат расходиться, принимая нас радушно и горячо обсуждая последние новости. В особенности тот печальный факт, что на рынке в Малиновке недавно примелькались несколько кредитных Hyundai, находящихся в залоге банков РФ (их убрали с площадки в первый же день, как информация появилась в интернете). Озвучивают разные версии, почему так случилось: от частного мнения, что перегонщики сработали недобросовестно и тем самым подставили честных продавцов, до радикальной версии в виде заговора со стороны автодилера одноименной корейской марки.

Старожилы Малиновки отрицают факт осознанного обмана людей: если не уверен — проверь на сайте.

Представитель местной площадки, который сильно печется за репутацию рынка в Малиновке и своих коллег, даже берется выступить с опровержением: «Дело в том, что на площадку приезжают машины с белорусским техпаспортом, а это значит, что постановка и снятие с учета проходили через ГАИ. В интернете пишут, что кредит за эти машины переходит на последнего покупателя, но это бред. Ни одного уголовного дела никто не заведет, криминала здесь нет. Возможно, и есть залоговая машина, но факт в том, что она честно приехала в Беларусь, с оригинальным ПТС, в котором вписан ее хозяин, честно прошла таможенный контроль и так же продалась. Да, с лизингом ситуация другая: но какое отношение имеет белорус к российскому кредиту? Ответственность несет именно россиянин, а не белорус. Где ж вы видели, что за машину платится дважды? Есть предположение, что эта заказная информация с подачи автоцентра Hyundai, чтобы белорусы покупали машины у них на $2-3 тысячи дороже. Ведь к нам не раз приходили люди после тест-драйвов новинок в салоне, чтобы сэкономить».

Чтобы успокоить покупателя, который приедет на Малиновку, и защитить репутацию авторынка, продавец продолжает: «Даже в ГАИ нам сказали, что белорусы являются добропорядочными покупателями этих кредитных машин. По сути, факта мошенничества никакого нет, если машина на белорусских "транзитах", с белорусским техпаспортом. Такое ощущение, что просто решили людей запугать. Никто не заберет у них машину, долги ведь не вешаются на третье лицо, лизинговые — да, это спорный вопрос. И это не только мое мнение, так считают на рынке многие, в том числе и продавцы новых автомобилей в Ждановичах».

Вроде бы говорят, что продажи идут с прежним темпом, никто не боится приходить на рынок покупать машины, но недавний инцидент серьезно встревожил местную публику. «Молва, конечно, об этом ходит, — не скрывает местный перегонщик. — Но тут скорее думаешь о своем, чтобы хотя бы из Европы все было "чисто". С другой стороны, почему наше МРЭО ничего не проверяет и допускает, чтобы машина на белорусских "номерах" вдруг оказывалась в залоге?»

«Почему-то все начинают ругать перегонщиков, но я больше чем уверен, что вопрос в россиянах. Ведь очень многие белорусы попадают на залог или розыск, покупая машины в РФ самостоятельно. Так что нельзя говорить, что перегонщик — это мошенник и он приехал сюда нарочно обмануть людей. Почему не исходят из того, что его тоже могли обмануть в салоне, который в России открывается на раз-два. В любой ситуации нужно разобраться досконально, а не сразу искать крайнего», — пытается рассуждать продавец, говоря, что сегодня машина «чистая», а завтра внезапно всплывет ее прошлое, и тут никто не застрахован.

Поэтому, чтобы не возникало сомнений, здесь предлагают и кузов проверить толщиномером, и VIN-номер пробить, и на СТО съездить. «Стараемся работать без обмана и по-человечески», — утверждают на рынке. Если говорить о покупателях, то есть как те, кто стабильно интересуется «бюджетниками» из РФ, так и те, кто разочаровался в российском автопроме и повернулся лицом на Запад. Еще одна тенденция последних лет: рынок перенасыщен, большого притока автомобилей нет, а покупательская способность снизилась, но машины без движения не стоят.

«Машины как продавались, так и продаются, не бойтесь, приходите», — звучит бодрое напутствие от продавцов авторынков. В частности, на Малиновке рефреном звучит мысль о том, что история с кредитными машинами людей напугала, но жизнь на рынке пульсирует в прежнем ритме. И свежие иномарки продолжают поступать на рынок, пусть спрос далеко не такой, как в «золотые годы» перегонщиков, но машины понемногу продаются. Впрочем, конкретных прогнозов никто не строит, ведь многое зависит от покупательской способности населения.