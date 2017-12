Дмитрию Полиенко нужна наша солидарность 5.12.2017, 16:18

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Политзаключенный должен почувствовать, что он не одинок в борьбе с системой.

«Белорусский политзаключенный Дмитрий Полиенко подвергается давлению. Администрация бобруйской колонии ИК-2 регулярно бросает его в ШИЗО и старается изолировать его от других осужденных. Активизировался и оперотдел. Дмитрию сейчас очень нужна наша солидарность», - написал в «Фейсбуке» общественный активист Денис Казакевич.

«Вы можете послать Дмитрию открытку или напомнить про него влиятельным западным политикам, или сделать и то, и другое.

Вот адрес:

Полиенко Дмитрий

Сикорского 1, ИК-2, отряд 9

г. Бобруйск

213800

Вот образцы твитов:

@JosephDaul Dzmitry Paliyenka is a prisoner of conscience in #Belarus. He got 2 years sentence for "peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly", says @amnesty https://spring96.org/en/news/87674

@JHahnEU Dzmitry Paliyenka is a prisoner of conscience in #Belarus.He got 2 years sentence for "peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly", says @amnesty https://spring96.org/en/news/87674

@sigmargabriel Dzmitry Paliyenka is a prisoner of conscience in #Belarus. He got 2 years sentence for "peaceful exercise of his rights to freedom of expression and peaceful assembly", says @amnesty https://spring96.org/en/news/87674

Джозеф Доль (@JosephDaul) -- председатель Европейской Народной партии; Йоханесс Хан (@JHahnEU) -- еврокомиссар, который 27 октября встречался с премьер-министром Беларуси; Зигмар Габриэль (@sigmargabriel) -- вице-канцлер Германии, который 17 ноября встретился и с диктатором, и с Николаем Статкевичем».