Таджикистан меняет посла в Беларуси 7.12.2017, 14:22

Новым послом в Минске стал бывший заместитель министра иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хакдод Махмадшариф Махмуд освобожден от занимаемой должности и назначен Чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Беларуси, сообщает belaruspartisan.org.

Такое назначение означает, что сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном действительно хотят вывести на новый уровень. В противном случае экс-замминистра мог претендовать на более привлекательную столицу, нежели Минск.

Ранее должность посла Таджикистана в Беларусь, Литве, Латвии и Эстонии, и, кроме того, постоянного представителя республики уставных и других органах СНГ занимал Козидавлат Коимдодов. Он отправлен на пенсию.

«Мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика. Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить», — заявил Александр Лукашенко во время встречи со своим таджикским коллегой на полях саммита ОДКБ в Минске, прошедшего 1 декабря. Очевидно, что Рахмон подумал.