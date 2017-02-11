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Гродненский художник завоевал почетную польскую награду

  • 11.02.2017, 22:50
Фото: racyja.com

Геннадий Пицко посвятил Обществу польских художников девять лет жизни.

Глава Союза польских художников при Союзе поляков в Беларуси, художник Геннадий Пицко получил золотую медаль за развитие польской культуры за пределами Польши от организации "Wspolnota Polska", передает «Радыё Рацыя».

Для него эта награда является благодарностью за работу в Союзе польских художников.

- 9 лет своей жизни я посвятил Обществу польских художников, за этот период были организованы сотни сборных и индивидуальных выставок, пленэров, в том числе международных. На самом деле огромный объем общественной работы был сделан. Вот такой подарок получил практически на день рождения. Это, конечно, не только моя заслуга, но и заслуга всего нашего общества», - рассказал художник.

Фото: racyja.com

Помимо Геннадия Пицко серебряной медалью был удостоен гродненский художник Андрей Филиппович. Геннадий Пицко надеется, что подобные награды в ближайшее время получит еще ряд гродненских художников.


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