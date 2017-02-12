Бразилец Сильва проходит просмотр в «Гомеле» 4 12.02.2017, 11:32

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Кристиан Сильва

Фото: ДВ-РОСС

Бразильский футболист вчера увидел снег впервые в жизни.

Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко рассказал о проходящем просмотр в команде бразильце Кристиане Сильве, сообщает fcgomel.by.

– Этот игрок сейчас находится у нас на просмотре. Ему пока тяжело адаптироваться: по сути, человек вчера впервые в жизни увидел снег. Он выступал за бразильские клубы, а недавно был на просмотре в «Луч-Энергии», которая проводит сбор в Турции, – сказал Геращенко.

Об игровой карьере этого футболиста известно очень мало. Кристиан никогда не выступал в иностранных футбольных чемпионатах. Начинал свою карьеру в ФК «Перана», который выступает в бразильской «Лиге B». В дальнейшем в футбольной карьере игрока числятся такие клубы, как: ФК «Сианорт», ФК «Арапонгас», ФК «Атлетико», ФК «Арагуаина» и ФК «Рондонполис». Большая часть этих футбольных клубов выступает в чемпионатах бразильских штатов.

Напомним, с «Гомелем» также тренируется бразильский полузащитник Нивалдо.