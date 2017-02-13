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Активисты сварили для налоговой «суп-тухляк» из обглоданных костей

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  • 13.02.2017, 15:06

Кастрюлю с супом принесли к двери Министерства по налогам и сборам в Минске.

«Суп-тухляк» от белорусского народа для налоговиков «сварила» из картофельных очисток, испорченных овощей и костей общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, сообщает «Белсат».

Активистка принесла кастрюлю на ступени здания Министерства по налогам и сборам. Ингредиенты супа должны напомнить властям о том, как они обирают и унижают белорусов.

«Несмотря на то, что в сегодняшнем перформансе есть какая-то доля юмора, очень больно, что за декретом о «тунеядстве» стоит уже не одна сломанная судьба. Человек покончил жизнь самоубийством. Я хочу им сказать, что они обглодали народ до костей. Я хочу, чтобы они почувствовали, как обидели народ. Такие акции нужны белорусам, чтобы они не боялись выходить и отстаивать свои права», - прокомментировала свое участие в перформансе Ольга Николайчик.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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