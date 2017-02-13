Navi: После концерта в Минске - Лондон, Амстердам и Вильнюс 1 13.02.2017, 18:30

Завтра в Минске состоится большой концерт победителей белорусского отбора на «Евровидение-2017».

Белорусский представитель на нынешнем «Евровидении» в Киеве - группа Navi - устраивать большой концерт в Минске завтра, 14 февраля. В клубе Re: public они представляют свой новый альбом «Иллюминация».

Какие европейские столицы ждут белорусскую группу после большого минского концерта и споют ли они завтра песню Джамалы «1944» - об этом «Свабодзе» рассказал солист Navi Артем Лукьяненко.

- Этот концерт будет единственным большим выступлением в Беларуси перед «Евровидением» в мае?

- На самом деле - нет. У нас еще раньше был запланирован небольшой тур по Беларуси. В марте мы выступим в четырех городах: в Гродно, Барановичах, Гомеле и Новополоцке. «Евровидение» - это, безусловно, чуть ли не самое ответственное выступление в истории нашей группы. Но все-таки в первую очередь мы поем для белорусских слушателей. Поэтому концерты в Беларуси - обязательны.

Также в апреле у нас будет акустический концерт в Минске.

- А выступления за границей?

- Также сочетаем их со своим плотным графиком. Промо-тур перед финалом «Евровидения» уже запланирован. У нас будут поездки в Лондон, Амстердам, Москву, Вильнюс. Весьма вероятно, что в этом списке будут другие города. Когда у нас получается, мы стараемся откликаться на приглашения.

- Первое зарубежное выступление - в Украине - было более чем успешным. Вы ожидали такого приема?

- Честно говоря, на такой теплый прием в Украине мы и надеялись. Белорусский и украинский языки очень близки. Украинцы прекрасно понимают слова нашей песни. А наш припев очень простой и запоминается всем слушателям.

Ну и, конечно, песня Джамалы, которую мы спели на белорусском языке. Она оказалась очень пронзительной, и украинской публике она невероятно понравилось.

Кстати, плана, чтобы спеть ее, у нас не было. Можно сказать, так сложились звезды. Эту песню в прошлом году перевел Никита Найденов из группы Hurma. Но почему-то раньше она нигде не звучала. А тут оказалось, что и Джамала в жюри, и песня на белорусском языке уже готовая существует. Ей было суждено прозвучать в тот день и в тех обстоятельствах.

- А завтра эта песня прозвучит?

- Нет, завтра будет только презентация альбома со старыми хитами. Кавер-версий ни на Джамалу, ни на Imagine Dragons на завтра мы не планировали.