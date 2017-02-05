Navi триумфально спели в Киеве по-белорусски хит Джамалы «1944» 6 5.02.2017, 11:36

Председатель жюри Константин Меладзе заявил, что будет в мае голосовать за белорусов.

Победитель белорусского отбора на «Евровидение-2017» Navi выступил вчера в украинской столице во время первого полуфинала отбора на конкурс, сообщает nn.by.

Navi спели свою песню, зрители приветствовали ее «Жыве Беларусь!». Затем Navi сообщили, что частично перевели на белорусский язык хит «1944», с которым Джамала победила на «Евровидении» в прошлом году.

Navi исполнили песню по-белорусски, а Джамала, которая была в жюри, прослезилась и горячо поблагодарила белорусов. Зал приветствовал белорусов овациями.

Председатель жюри Константин Меладзе заявил, что будет в мае голосовать за белорусов.