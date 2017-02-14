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«Аэрофлот» задерживает утренний рейс Москва-Минск

  • 14.02.2017, 8:07
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14 февраля авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" задержит утренний рейс Москва — Минск более чем на 2,5 часа.

Рейс SU1830, назначенный на 9.00, вылетит из аэропорта Шереметьево в 11.40. Соответственно, задержится и обратный рейс SU1831 из Минска в Москву, сообщает БелТА.

Эта задержка объясняется плохими погодными условиями: 14 февраля в Москве ожидается снегопад до середины дня.

Всего в первой половине дня в Шереметьево задержится около 20 рейсов, а 12 будет отменено.


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