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Донбасс – серьезная головная боль Путина

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  • Дмитрий Орешкин, «Новое время»
  • 14.02.2017, 15:34
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Дмитрий Орешкин
Фото: Коммерсант

Российские власти хотят избавиться «ДНР»/«ЛНР» и перевесить этот жернов на шею Порошенко.

В России изо всех сил пытаются доказать, что за убийством Гиви (Михаила Толстых) стоят спецслужбы Украины. Мне в это верится с трудом. Уж слишком успешно и удачно все происходит. Чрезвычайно трудно организовать такую агентурную сеть, чтобы на расстоянии 100-200 метров ударить из Шмеля по подоконнику Гиви, что находится на закрытой территории. Гораздо больше похоже на то, что это сделали свои.

Донбасс для Владимира Путина – это серьезная головная боль. Это территории с раздолбанной экономикой, тремя миллионами людей, которые сами себя содержать не могут, и уголовным неуправляемого (или плохо управляемого) режимом во главе. Деньги разворовываются, жизнь не улучшается, люди только злятся.

Насколько я понимаю, цель Кремля – запихнуть Донбасс обратно под рубашку» Порошенко. Воевать в России любят и умеют. Но когда война заканчивается, приходится платить за разбитую на банкете посуду. Кремлю, конечно, совершенно неинтересно платить за разбитую посуду. Тем более, что в самой России экономика находится в упадке. Соответственно, российские власти хотят избавиться «ДНР»/«ЛНР» и перевесить этот жернов на шею Порошенко. Такой себе Троянский конь, который помешает Киеву проводить реформы, поскольку требует много денег, существенная часть которых будет направлена на подрывную деятельность в составе Украины: проводить митинги, проталкивать своих кандидатов Совета. Вполне очевидно, что 3-4 миллиона людей, которые остались на этих территориях, за киевлян голосовать не готовы.

Другими словами, это будет длительная разрушительная бомба, подложенная под Украину, и очень важно, чтобы она это проглотила. А Владимир Путин сможет при желании подбросить дров в этот огонь или пошурудить кочергой. Для этого нужно, чтобы отчаянные патриоты-горлорезы не мешали проведению политики российского президента, которую сами они называют «сливом» Донбасса. То есть, нужно нейтрализовать тех, кто может проводить несистемную политику: мозговые, бэтмены, моторолы и гиви.

Здесь совпадают интересы кремлевских чиновников и начальников главных данных «республик» – Плотницкого и Захарченко. Ведь оба хотят быть эксклюзивными начальниками своих территорий. Если бы их беспокоила судьба отечества и развитие территорий, они бы уже давно организовали единое пространство. Но они этого не делают, потому что быть начальником и контролировать финансовые потоки – это для них самое главное задание.

Если Захарченко скажут «организовывай выборы», он будет организовывать выборы. Скажут воевать, он будет воевать. Скажут сдаваться, он будет сдаваться. А с разного рода бэтменами и стрелковыми вопрос не настолько ясен. Вот их и изымают.

Трудно сказать, кто принимает ключевые решения. Наверное, все-таки в Москве, но выполняют местные.

На таких территориях, как Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Донбасс всегда идет борьба за абсолютную власть. Это закономерный процесс.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»


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