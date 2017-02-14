Полиция Малайзии рассказала подробности гибели брата Ким Чен Ына 5 14.02.2017, 17:47

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Ким Чен Нам

Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

Старший брат северокорейского диктатора собирался вылететь из Куала-Лумпур в Макао.

Малайзийская полиция подтвердила смерть Ким Чен Нама, брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына, передает Reuters (перевод – РБК).

Причину смерти пока не определили, отметили правоохранители. По данным полиции, Ким Чен Нам планировал вылететь из Куала-Лумпур в Макао.

Как сообщает издание Malaysiakini со ссылкой на полицию, в аэропорту Куала-Лумпур к брату северокорейского лидера подошла женщина и набросила на его голову ткань, которая содержала неизвестную жидкость. У Ким Чен Нама стало жечь глаза, ему попытались оказать помощь в аэропорту, затем его отправили в госпиталь. Однако на пути в больницу он умер.

Источник Bloomberg в правительстве Южной Кореи рассказал, что для убийства Ким Чен Нама использовался яд.

Кабельный телеканал Chosun приводил свою версию произошедшего. Он сообщал, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате атаки двух неизвестных женщин. Они якобы использовали «отравленные иглы», а затем сбежали. Полиция, по данным телеканала, подозревает, что за убийством стоит сама Северная Корея.

Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира, предыдущего северокорейского лидера, умершего в 2011 году. Он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира с женщиной по имени Сон Хе Рим, актрисой, которая родилась в Южной Корее и умерла в Москве.

Ким Чен Нам жил многие годы за пределами КНДР. Он впал в немилость у Ким Чен Ира за попытку в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.