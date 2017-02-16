78% россиян выступают за введение визового режима с Беларусью 35 16.02.2017, 12:38

Фото: ТАСС

Также жители РФ высказались против продажи дешевого газа жителям «братской» страны.

Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство и партнера, но выступают против продажи ей энергоресурсов по цене ниже рыночной, а также хотят ввести визовый режим с Беларусью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины опрошенных (56%) против предоставления скидки на нефть и газ «союзным» государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, обратного мнения придерживаются 38% россиян. При этом среди старшего поколения противников предоставления скидки больше, передает ТАСС.

Что касается непосредственно поставок газа в Беларусь, то 60% респондентов против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной (в 2011 году таких было 57%). Согласны на поставки по сниженным ценам 34% опрошенных (было 32%). С учетом заявлений о долге Минска перед Газпромом доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%.

В связи с отменой Беларусью виз для граждан 80 стран 78% опрошенных заявили, что нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию «неизвестных людей, не получивших положенной российской визы». Лишь 16% участников опроса выступают за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

Несмотря на это, 40% россиян воспринимают Беларусь как дружественное государство, 35% - как торгового и экономического партнера, 9% - как партнера стратегического. Лишь 4% считают Беларусь конкурентом, 3% - противником.