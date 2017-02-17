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На границе с Литвой заработал новый пункт пропуска только для легковых авто

  • 17.02.2017, 10:37
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С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе начал работать в статусе международного.

Как сообщает Госпогранкомитет, через него можно будет круглосуточно пересекать границу.

Договоренности между Беларусью и Литвой предусматривают, что через «Лошу-Шумскас» смогут пересекать границу только легковые автомобили и микроавтобусы. Пропускать грузовики через этот пункт пропуска не будут, как и пешеходов. Кроме того, через «Лошу-Шускас» можно будет провозить товары только для личного пользования.

Не зарегистрированный в Беларуси транспорт пропустят через Лошу только с удостоверением ввоза на транспортное средство. Если такой бумаги не будет, машину отправят в другие международные пункты пропуска для ее оформления.

Ранее в Лоше работал упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могут лишь жители приграничья. В Госпогранкомитете уверены, что международный статус этого пункта пропуска позволит разгрузить «Каменный Лог», который находится в 20 км от Лоши.


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