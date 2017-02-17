Леонид Кулаков: Сегодня все должны выступить против незаконного декрета 3 17.02.2017, 12:23

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Леонид Кулаков

Марш рассерженных белорусов начнется в 18.00 на Октябрьской площади в Минске.

Об этом в интервью Charter97.org рассказал активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

- Cегодня в 18.00 начнется Марш рассерженных белорусов, примите ли вы участие?

- Да, я обязательно буду. Несмотря на то, что я работаю, исправно плачу налоги, но все же я понимаю, что у нас действует контрактная система. Cегодня у тебя есть работа – завтра ее нет. Режим пытается запугать людей, сделать человека зависимым, но я хочу сказать: не нужно бояться.

- Какое у вас настроение накануне акции?

- Настроение приподнятое. Невооруженным взглядом видно возмущение людей этим антиконституционным декретом. Люди уже не такие как год-два назад. Если раньше можно было на каждом шагу столкнуться с простым, обывательским мнением: «мы не верим ни Лукашенко, ни вам». Можно было столкнуться с объяснимой боязнью человека выражать свое мнение: «мне семью надо кормить, уволят с работы, арестуют»,- то сейчас видно, что даже аполитичные белорусы возмущены до предела.

- Чтобы вы хотели сказать белорусам накануне Марша?

- Сегодня нам нужно быть едиными. Быть вместе. Солидарность – залог успеха. У нас могут быть разные политические взгляды, виденье будущего нашей страны, но ясно одно, отсидеться не получится. Все должны выступить против этого антиконституционного указа. Встать на защиту своих прав.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется сегодня, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.