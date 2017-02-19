Гомельчанин – чиновникам: Пакуйте чемоданы 15 19.02.2017, 17:46

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Скриншот: youtube.com

Участники акции протеста в Гомеле заявляют, что протесты будут нарастать.

Об этом корреспонденту «Радыё Свабода» заявил житель Гомеля, который участвовал сегодня в многотысячной акции протеста. Онлайн-репортаж с акции вел сайт Charter97.org.

- Власти нам пытаются разъяснять положения декрета. Они мне хотят сказать «ты раб» и мы тебе будем объяснять, почему. Приехала Кочанова и говорит: «Ты – раб».

И из налоговой мне написали, что это (налог на «тунеядство» - ред.) является «мотивацией к труду». Так вот, первое желание, которое у меня возникло – это прийти к человеку, который так написал, взять палку в руку и предложить «сделай мне чай», а если не сделаешь чай, я тебе разобью голову. Это у меня, мол, такая мотивация.

- Почему вы сегодня пришли сюда?

- Потому что я не раб. Я – гражданин и я против этого декрета. Мне никто, ни один чиновник в этой стране не запретит находиться там, где я хочу.

- Вам пришло извещение об уплате налога?

- Да, мне пришел этот налог на «тунеядство». Я находился в Германии, письмо пришло по почте. Я сразу обжаловал этот смех сначала в одной инстанции, потом отправил в областную. Буду судиться. Но я считаю, что своего надо добиваться не только судами. Надо добиваться всеми возможными способами. Но не идти кланяться к ним, к Кочановой или в исполкомы. Просто противно смотреть на тех, кто это делает. Они (чиновники – Прим.) создали эту проблему, приняли декрет, и теперь они предлагают нам рассказать о своих «трудностях». Это просто позор.

У меня есть трудности, но я не буду им о них рассказывать. Отменяйте декрет! И не через месяц, а прямо сейчас, завтра.

- Декрет можно отменить благодаря акциям протеста?

- Конечно. И чем больше нас будет, тем лучше. Если нас в Гомеле выйдет 50 тысяч, я сразу дам им совет: паковать свои чемоданы и уезжать уже не знаю куда. Уго (Чавес – ред.) умер, с Россией поругались. Я даже не знаю, куда они поедут.