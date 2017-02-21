Налоги на зарплату белорусов побили рекорд 10 Татьяна Маненок, «Белрынок»

21.02.2017, 11:39

Карикатура: cartoon.kulichki.com

По тяжести налогового бремени Беларусь опережает не только ЕС, но и СНГ.

Бизнес-союзы уже несколько лет безуспешно пытаются добиться снижения налоговой нагрузки для предприятий по отчислениям в фонды соцстрахования. Сегодня предприятия платят 34% в фонд соцстрахования, что оборачивается ростом себестоимости продукции и, как следствие, снижением конкурентоспособности. Почему бы не перераспределить социальную нагрузку между предприятием и работником, как это сделано в других странах?

Фискальная нагрузка, в том числе взносы в фонд оплаты труда, превратилась в серьезный тормоз на пути развития белорусских предприятий. На заседании совета по экономической политике при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) 9 февраля эксперты пытались найти решение этой проблемы.

Налоговый пресс под давлением социальных платежей

В целом налоговая нагрузка на предприятия в Беларуси в последнее время снижается, отметила заведующая кафедрой налогов и налогообложения БГЭУ доктор экономических наук Елена Киреева. В 2016 году она составила 24,4% к ВВП против 25,6% в 2014 году, а в 2017 году, как ожидается, снизится до 24%.

Если рассматривать уровень налогообложения по видам экономической деятельности, то он тоже не критичен и имеет тенденцию к снижению, считает профессор. Наиболее высокий уровень налогообложения отмечен в нефтяной отрасли — 19,5%, наименьший -в финансовом секторе — 0,8%.

Однако следует учитывать, что эта информация не включает неналоговые платежи, в частности, взносы в ФСЗН, налоги от ВЭД и подоходный налог с физических лиц. Между тем, изъятия в виде социальных платежей в последние годы практически не меняются (только платежи в ФСЗН составляют около 12% к ВВП).

Согласно исследованию Всемирного банка Doing Business, общая налоговая ставка в Беларуси составила в 2016 г. 54,8% к чистой прибыли, в то время как в России — 47,5%, в Казахстане — 29,2%. Эксперты считают, что белорусский «рекорд» в этой области в основном обеспечили высокие налоги на зарплату (включая ФСЗН). «Один из наиболее проблемных моментов в улучшении рейтинга «Налогообложение» является индикатор «Общая налоговая ставка (% прибыли)», составляющий значительную величину — 51,8 %. Основная его доля — 39% — приходится на социальные платежи (ФСЗН и Белгосстрах), по которым изменения практически не происходят», — констатировала Е. Киреева.

Социальный налог: пора перераспределить между нанимателем и работником

По тяжести налогового бремени Беларусь опережает не только многие страны ЕС, но и партнеров по СНГ и ЕАЭС, что подрывает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг по ценовому фактору. «В Беларуси только сборы в бюджет составляют порядка 30% ВВП, еще 12% — отчисления в ФСЗН. Если добавить остальные фискальные платежи, выйдем, скорее всего, на 50%», — отметил почетный председатель правления БСПН Георгий Бадей.

Между тем, во всем мире страховая нагрузка давно разделена между нанимателем и работником. В этом случае работник сам считает, что он заработает для своей будущей пенсии. В Беларуси же этот налог в основном на нанимателей, на субъектов хозяйствования «Я убежден, что это в корне неправильно. Даже в директиве Лукашенко № 4 (директива №4 от 2010 года «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». — Прим. ред.) было прописано о разделении ответственности по страховой нагрузке между нанимателем и работником. Однако до сих пор ничего не сделано», — подчеркнул Г. Бадей.

Между тем, есть прямая связь между деловой активностью, темпом экономического роста и уровнем налоговой нагрузки: чем выше фискальный пресс в стране, тем ниже темпы ее развития.

«Вот уже несколько лет наша страна находится в рецессии, и надо думать, как выйти из нее и встать на путь развития. А для этого, вероятно, нужно также менять подходы к налоговой политике», — отметил Г. Бадей.

Татьяна Маненок, «Белрынок»