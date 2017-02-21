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Ученые рассказали о напитке, который поможет сохранить зрение до глубокой старости

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  • 21.02.2017, 13:31

Секрет отличного зрения даже спустя много лет предельно прост.

Секрет отличного зрения даже спустя много лет предельно прост – ученые советуют пить ежедневно хороший зеленый чай. Количество антиоксидантов и кладезь полезных витаминов делают свое дело – зрение восстанавливает и сохраняется в превосходном состоянии надолго, пишет orthodox.od.ua.

В частности, ученые рассказали об элементах под названием катехины. Когда они вместе с витаминами С и Е проникают непосредственно в оболочку глаза, происходит процесс, который помогает противостоять различным глазным заболеваниям, среди которых, прежде всего, глаукома.

Интересно, что это исследование впервые указало на способности глазных тканей поглощать антиоксиданты зеленого чая, а также использовать их позитивное действие с пользой для организма.


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