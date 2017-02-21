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Владимир Некляев встретился с Петром Порошенко

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  • 21.02.2017, 21:07
  • 13,400
Фото пресс-службы президента Украины

Встреча одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса и президента Украины длилась около часа.

20 февраля президент Украины встретился с родителями героев «Небесной сотни», в том числе, с отцом и матерью погибшего на Майдане в Киеве белоруса Михаила Жизневского. На мероприятии также присутствовала общественная активистка Ольга Николайчик и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт Владимир Некляев.

После этой встречи Петр Порошенко провел переговоры с Владимиром Некляевым в формате один на один.

«Разговор был в первую очередь о политических вопросах. Говорили о ситуации, которая сейчас складывается вокруг Беларуси и Украины. Беседовали также о том, что Украина и Беларусь могли бы сделать вместе, - прокомментировал встречу сайту Charter97.org политик. - Украине хотелось бы видеть реальные шаги к настоящей демократизации в Беларуси. Это нам, белорусам нужно делать. Украина может нам помочь морально, а также посодействовать на международном уровне».

Также Владимир Некляев и Петр Порошенко обсудили возможность присуждения погибшему на Майдане белорусу Михаилу Жизневскому звания Героя Украины.

«Родители Михаила Жизневского просили поднять вопрос на встрече с Петром Порошенко о присвоении их сыну звания Героя Украины. Это формально нельзя было сделать, потому что звание Героя Украины присваивается ее гражданам. Петр Порошенко пошел навстречу и обещал посодействовать, чтобы Михаилу дали посмертно украинское гражданство. Он прямо сказал: «Михаил Жизневский будет Героем Украины», - рассказал Владимир Некляев.


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