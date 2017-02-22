Впервые в истории Скотленд-Ярд возглавила женщина 1 22.02.2017, 19:49

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Крессида Дик

Фото: EPA/Corbis

Новой главой Скотленд-Ярда стала 56-летняя Крессида Дик.

Об этом сообщает The Guardian.

Решение о ее назначении на пост приняла глава МВД Великобритании Эмбер Радд после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом. Она стала первой женщиной-руководителем за 188 лет. Ранее исполняла обязанности заместителя комиссара в столичной полиции, передает РБК.

Сама Дик заявила, что назначение привело ее в чувства «восторга и смятения». Как отмечает издание Sky News, в настоящее время все три ключевые позиции в британской правоохранительной системе заняли женщины: должность главы Национального агентства по вопросам преступности, должность президента Национального совета руководства полиции и должность главы Скотленд-Ярда.