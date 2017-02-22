закрыть
22 февраля 2017, среда, 21:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Впервые в истории Скотленд-Ярд возглавила женщина

1
  • 22.02.2017, 19:49
  • 4,227
Крессида Дик
Фото: EPA/Corbis

Новой главой Скотленд-Ярда стала 56-летняя Крессида Дик.

Об этом сообщает The Guardian.

Решение о ее назначении на пост приняла глава МВД Великобритании Эмбер Радд после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом. Она стала первой женщиной-руководителем за 188 лет. Ранее исполняла обязанности заместителя комиссара в столичной полиции, передает РБК.

Сама Дик заявила, что назначение привело ее в чувства «восторга и смятения». Как отмечает издание Sky News, в настоящее время все три ключевые позиции в британской правоохранительной системе заняли женщины: должность главы Национального агентства по вопросам преступности, должность президента Национального совета руководства полиции и должность главы Скотленд-Ярда.


Мнение

Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии