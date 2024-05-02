На Бали задержали россиянина по подозрению в изнасиловании белоруски 3 2.05.2024, 16:41

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Мужчина давал полиции бессвязные ответы и «вел себя как сумасшедший».

Гражданин России Антон Симутов был задержан полицией Индонезии по подозрению в изнасиловании 30-летней белоруски. Как сообщает местное издание Radar Bali, это произошло на одной из вилл в районе Чангу на Бали вечером 19 апреля.

Белоруска заявила, что ее «держали в плену, угрожали и издевались, а затем изнасиловали», пишет издание. Полиция ведет расследование.

Кроме изнасилования, россиянина подозревают и в поджоге виллы, совершенном 23 апреля в деревне Чемаги. Его задержали на следующий день, 24 апреля, и отправили на психиатрическую экспертизу, поскольку он давал полиции бессвязные ответы и «вел себя как сумасшедший». 26 апреля он сбежал из больницы, голыми руками погнув решетку на окнах. Его повторно задержали вечером 28 апреля на вилле, где он скрывался. Россиянин признался, что он притворялся сумасшедшим, чтобы избежать наказания, и покинул больницу, чтобы уехать в Россию.

Симутов — основатель сети кальянных в Санкт-Петербурге «Феромон». Как пишет BAZA, на Бали он организовал «что-то вроде секты, где числится полубогом и альфа-самцом».