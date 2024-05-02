НОК Украины призвал своих спортсменов «держаться на расстоянии» от белорусов 2 2.05.2024, 16:56

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И выпустил список рекомендаций.

Украинский Национальной олимпийский комитет на своем сайте перечислил рекомендации насчет контакта с нейтральными спортсменами из Беларуси и России на Играх 2024 года в Париже.

Рекомендации созданы «с целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций.

Первое из пожеланий— «воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут вызвать провокационные действия с их стороны как в Олимпийской деревне, так и вне ее». Если последует провокация от белорусов и россиян, то надо «информировать высшее по должности лицо и руководство официальной делегации».

Также рекомендуется «не участвовать в любом общении в социальных сетях и дискуссиях с нейтральными атлетами».

Кроме того, НОК призвал «во время и вне церемоний награждения и цветочных церемоний, насколько это возможно, держаться на расстоянии» от нейтральных атлетов. Рекомендуется воздерживаться от фото или видео с белорусами и россиянами, совместных пресс-конференций, интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований.