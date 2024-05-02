Чистый четверг 2024: главные традиции и приметы 2.05.2024, 16:33

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Что нужно обязательно сделать в этот день.

Каждый день Страстной недели, последней недели перед Пасхой - очень важный. Четверг с древности называют Великим или Чистым. И многие традиции связаны именно с очищением - как души, так и тела.

Какие традиции Чистого четверга и как нужно правильно мыться в этот день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Чистый четверг в 2024 году

Дата этого важного дня ежегодно меняется, потому что она привязана к дате празднования Воскресения Господня. В этом году Чистый четверг приходится на 2 мая.

Это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают о важных событиях из жизни Христа. В этот день почитается Тайный ужин и омовение Иисусом ног Его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство его ученика Иуды.

В Евангелие отмечено, что в этот день впервые Иисус Христос установил обряд причастия: бушующие должны укусить кусок хлеба и сделать глоток вина. Вино со временем стало олицетворять кровь Сына Божия, а хлеб - тело.

В храмах с четверга и до Пасхи вспоминают земные страдания Христа перед его распятием. Обязательно читают 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью.

Традиции Чистого четверга

В народе чистый четверг связан не только с очищением души, но и с очищением тела. Издревле именно в этот день начинаются традиционные приготовления к празднованию Пасхи. Пасху нужно встречать в чистом, нарядном и чистоплотном помещении. Желательно избавиться от всего поломанного.

В четверг:

▪ Выпекают паски и окрашивают яйца, но употреблять до освящения их нельзя

▪ Делают генеральную уборку дома - моют пол, двери, окна. В старину верили, что если не убрать в Чистый четверг, то весь год семья будет жить в ссорах и недоразумениях.

▪ Выбрасывают старые или поврежденные вещи

▪ Завершают все дела

▪ Купают всех членов семьи - от малышей до старых и немощных. Этот обряд очень важен, потому что он в память о том, как Спаситель омыл ноги своим апостолам перед тайным ужином.

Как правильно купаться в Чистый четверг

Купаться нужно до восхода солнца, тогда ваша душа и тело наполнятся максимальной энергией.

На Чистый четверг умываются водой из серебряной ложки - чтобы получить здоровье и красоту на целый год вперед

Во время купания на Чистый четверг обязательна молитва - так человек смывает все грехи. Во время молитвы обращаются к Божьей матери, Иисусу Христу и своему ангелу-хранителю.

Купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по всему телу - так она хорошо омывает человека и смывает все грехи

Вода должна быть прохладной - считается, что тогда душа и тело лучше очистятся от греха и грязи.