Видеофакт: В небе над Сингапуром появилась «огненная радуга» 2 22.02.2017, 20:04

Фото: instagram.com

Жители и гости Сингапура могли наблюдать редкий природный феномен - «огненную радугу».

По словам очевидцев, она продержалась в небе около 15 минут, сообщает The Daily Mail.

«Огненная радуга» представляет собой один из видов гало: в небе появляется горизонтальная радуга на фоне легких облаков. Для того чтобы она образовалась, необходимо совпадение нескольких условий. Солнце должно находиться на определенной высоте над горизонтом, в небе должны быть перистые облака, а плоские шестигранные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально. Через ориентированные горизонтально кристаллы преломляются солнечные лучи, и таким образом облака «зажигаются».

Такое явление наиболее характерно для Северной Америки летом.

Sometimes beauty surprises you if you take the time to look. #nofilter Публикация от Eli (@silver.arc) Фев 20 2017 в 5:03 PST

Caught this beautiful paddle pop phenomenon during bus ride. #paddlepoprainbow #firerainbow #rainbow Публикация от Lucius Chua (@luciuscjh) Фев 21 2017 в 4:41 PST