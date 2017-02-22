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Видеофакт: В небе над Сингапуром появилась «огненная радуга»

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  • 22.02.2017, 20:04
Фото: instagram.com

Жители и гости Сингапура могли наблюдать редкий природный феномен - «огненную радугу».

По словам очевидцев, она продержалась в небе около 15 минут, сообщает The Daily Mail.

«Огненная радуга» представляет собой один из видов гало: в небе появляется горизонтальная радуга на фоне легких облаков. Для того чтобы она образовалась, необходимо совпадение нескольких условий. Солнце должно находиться на определенной высоте над горизонтом, в небе должны быть перистые облака, а плоские шестигранные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально. Через ориентированные горизонтально кристаллы преломляются солнечные лучи, и таким образом облака «зажигаются».

Такое явление наиболее характерно для Северной Америки летом.

Sometimes beauty surprises you if you take the time to look. #nofilter

Публикация от Eli (@silver.arc)

Caught this beautiful paddle pop phenomenon during bus ride. #paddlepoprainbow #firerainbow #rainbow

Публикация от Lucius Chua (@luciuscjh)

The rare sight of a fire rainbow we had today! #firerainbow #rainbow #nature #sky

Публикация от Wye Leng Wong (@terubotsu1)


Мнение

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