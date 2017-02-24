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Ученые открыли в Африке новый вид приматов

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  • 24.02.2017, 8:11
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Фото: Elena Bersacola

Животное привлекло исследователей необычными звуками, которые оно издает.

В Африке исследователи открыли новый вид приматов — ангольского карликового галаго из семейства галаговых, пишет gazeta.ru. Главная отличительная черта животного — звуки, которые оно издает: нарастающий стрекот, за которым идет щебет.

Ученые обнаружили 36 особей этих животных. Об их образе жизни и питании пока известно мало. Леса, в которых живут галаго, находятся под угрозой уничтожения, так как Ангола активно занимается лесозаготовками.

Это пятый вид приматов, открытый на территории Африки с 2000 года. Исследователи убеждены, что на материке есть еще много неизвестных видов. В частности, в Анголе дикие животные изучены мало. Причиной этого стала гражданская война, которая шла с 1970 по 2002 год.


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