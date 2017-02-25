Белорусы стали меньше жениться 48 25.02.2017, 11:36

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Количество заключенных браков в Беларуси в 2016 году сократилось более чем на 20%.

«В сравнении с 2015 годом уменьшилось количество актов о заключении брака на 21%», - сообщили в Минюсте. В то же время количество разводов выросло на 1,4%.

В 2016 году в стране зарегистрировано более 64,5 тыс. браков. В том числе отделами загса проведено более 660 «золотых» и более 720 «серебряных» свадебных юбилеев.

В Минюсте также отметили, что в прошлом году белорусы реже меняли имена – на 16%, а число усыновлений выросло на 6,5%.