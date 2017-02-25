закрыть
25 февраля 2017, суббота, 15:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы стали меньше жениться

48
  • 25.02.2017, 11:36
  • 10,195

Количество заключенных браков в Беларуси в 2016 году сократилось более чем на 20%.

«В сравнении с 2015 годом уменьшилось количество актов о заключении брака на 21%», - сообщили в Минюсте. В то же время количество разводов выросло на 1,4%.

В 2016 году в стране зарегистрировано более 64,5 тыс. браков. В том числе отделами загса проведено более 660 «золотых» и более 720 «серебряных» свадебных юбилеев.

В Минюсте также отметили, что в прошлом году белорусы реже меняли имена – на 16%, а число усыновлений выросло на 6,5%.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию