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В воскресенье будет до +4 градусов

  • 25.02.2017, 15:38

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля.

В воскресенье, 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет минус 1 - плюс 4 градуса.


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