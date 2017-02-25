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Другое Счастье

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  • Сергей Жадан, «Новое время»
  • 25.02.2017, 17:25
Сергей Жадан
Фото: maincream.com

В действительности линия разграничения проходит в головах.

За несколько километров отсюда — линия разграничения. Хотя в действительности она проходит, как справедливо заметил кто‑то из местных, в головах

На въезде в Счастье наш водитель показывает место, где два года назад в него едва не попал Град. Он возвращался в Харьков от военных, и тут позвонил знакомый. Чтобы поговорить, водитель притормозил, когда впереди, на трассе, что-то начало взрываться. “Может, и попали бы, — философствует он теперь. — А может, и нет”.

В Счастье долго пытаемся найти вторую школу. Останавливаемся, спрашиваем у мужчины, ведущего за руку девочку. На мой украинский он отвечает по‑украински, затем слышит, как водитель говорит по‑русски, и возвращается к русскому.

В школе, в помещении столовой, служащей одновременно и актовым залом, на стенах — рисунки с казаками. Репродукции работ Репина, Васильковского, Базилевича, много детского творчества. Казаки все однотипные — в шароварах, чубатые, с длинными усами. На сцене лозунг: “Казацкая сила — в уме”. Отдельно на стене висит меню: масло, хлеб, компот.

— Окна недавно ставили? — спрашиваю у местной учительницы, показывая на новые стеклопакеты.

— Нет, — отвечает она. — Еще до войны. Во время войны пришлось менять только на первом этаже — снаряд прилетел на стадион, осколками выбило стекла. Но в последнее время все спокойно. Дети начинают возвращаться. Хотя поначалу их немало выехало.

— Куда уехали? — уточняю.

— В Россию, конечно.

После выступления общаемся с местными женщинами. Оказывается, они организовали курсы украинского языка. “Слышите, какой у нас украинский? — спрашивают. — Хотим говорить грамотно”. На курсах 16 человек. Учительница молодая, энергичная. Уже было четыре занятия.

Подходит мужчина, рассказывает о Луганске. Говорит, что до войны был там директором завода. Теперь этот завод “отжали”.

— Но он хоть работает? — интересуюсь.

— Куда там, — машет рукой. — Порезали на металл. Вывезли.

— Послушай, — говорю, — это же неразумно. Это же завод. Он может деньги приносить.

— Но им нужно жить, — отвечает он. — Я когда работал, до войны, приезжал туда утром и возвращался домой ночью.

Все вспоминают о том, как было до войны. Как жили, как работали. Говорят без отчаяния. Скорее с печальным осознанием того, что так, как раньше, больше никогда не будет. Но, похоже, никто и не хочет, как раньше. Все хотят, чтобы стало иначе. Поскольку тогда вообще непонятно — ради чего все это, ради чего все жертвы.

В городе и правда спокойно, обстрелов давно не было. Может даже показаться, что нет никакой войны. Хотя очевидно — она совсем рядом, никуда не делась, лежит, выжидает.

Помню, как мы приезжали в Счастье в апреле 2014‑го. Ехали в сторону Луганска, объезжали блокпост сепаратистов. Гора покрышек, советский флаг наверху, и ни одной живой души. Где были эти сепаратисты? И кем они были? Где они теперь? И радуются ли они линии разграничения и вывезенным заводам? Конечно, вопросы в пустоту.

Но если копнуть глубже, я могу припомнить, как десятки раз проезжал этот городок в детстве, когда все расстояния казались такими бесконечными, а сосны и дома — такими высокими. И разжаренная трасса тонула в лучах солнца, пробивающихся сквозь эти сосны. И возвращение домой казалось чем‑то действительно сказочным и фантастическим. И этот небольшой городок, чье название я успевал прочесть на указателе, полностью соответствовал тому, что я чувствовал — счастье, я ощущал счастье, и это счастье было во всем — в солнечном свете, в сосновых стволах, в присутствии отца.

Время нельзя повернуть назад. Но я и не хочу возвращать его, поскольку есть вещи, которые остаются с нами навсегда. И вот это ощущение своего места, своей территории, своей родины — принадлежит именно к таким вещам. И ни одна война, ни один оккупант, ни одна смерть этого не изменят.

Теплые золотые огни панельников освещают зимнюю ночь. Из школы выбегают дети, перекрикиваясь, исчезают в февральских сумерках. В темноте пошатываются тяжелые сосны. За несколько километров отсюда — линия разграничения. Хотя в ответ на вопрос, где именно она проходит, кто‑то из местных справедливо заметил: в головах.

Сергей Жадан, «Новое время»


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