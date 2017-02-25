Трех пострадавших от взрыва в Скиделе перевели в Республиканский ожоговый центр
- 25.02.2017, 19:27
У женщин ожоги более 50% тела, а также баротравмы.
Троих пострадавших от инцидента на Скидельском сахарном комбинате переводят в Республиканский ожоговый центр, БелТА сообщил начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.
Напомним, в субботу около 1.00 в галерее Скидельского сахарного комбината, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой, произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения.
Пять сотрудниц комбината серьезно пострадали и были доставлены в Гродно в больницу скорой медицинской помощи. Позже было принято решение перевезти троих женщин в Минск, в Республиканский ожоговый центр — у этих пациенток ожоги 50% тела и более, а также баротравмы.
Состояние всех пострадавших тяжелое и медики намерены бороться за их жизни.
На месте происшествия продолжают работать специалисты по чрезвычайным ситуациям и правоохранители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК).