Трех пострадавших от взрыва в Скиделе перевели в Республиканский ожоговый центр 25.02.2017, 19:27

ФОТО: belta.by

У женщин ожоги более 50% тела, а также баротравмы.

Троих пострадавших от инцидента на Скидельском сахарном комбинате переводят в Республиканский ожоговый центр, БелТА сообщил начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.

Напомним, в субботу около 1.00 в галерее Скидельского сахарного комбината, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой, произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения.

Пять сотрудниц комбината серьезно пострадали и были доставлены в Гродно в больницу скорой медицинской помощи. Позже было принято решение перевезти троих женщин в Минск, в Республиканский ожоговый центр — у этих пациенток ожоги 50% тела и более, а также баротравмы.

Состояние всех пострадавших тяжелое и медики намерены бороться за их жизни.

На месте происшествия продолжают работать специалисты по чрезвычайным ситуациям и правоохранители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК).