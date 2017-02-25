«Локомотив» обыграл минское «Динамо» 15 25.02.2017, 20:12

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Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в серии с ярославским «Локомотивом» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

На сей раз «зубры» были биты на льду «Минск-Арены». Причем два последних поединка были проиграны минчанами с общей разницей 3-12, пишет tut.by.

«Динамо-Минск» — «Локомотив» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

25 февраля. «Минск-Арена». 15 086 зрителей.

«Динамо»: Скривенс; Граньяни — Коробов, Дрозд — Стась — Волков; Хенкель — Шинкевич, Клинкхаммер — Эллисон — Степанов; Готовец — Лисовец, Гаврус — С.Костицын — Павлович (капитан); Китаров — Кулаков — Матерухин; Карабань.

«Локомотив»: Мурыгин; С.Крунвалль (капитан) — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин, Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Д.Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

Шайбы: 0:1 — С.Крунвалль (Козун, Накладал, 8.37, в большинстве), 0:2 — Накладал (Тальбо, Козун, 18.08), 0:3 — Тальбо (Козун, Контиола, 19.56, в большинстве), 0:4 — Полунин (36.45), 1:4 — Лисовец (Кулаков, Матерухин, 51.04), 1:5 — Накладал (Козун, Локтионов, 54.49, в большинстве 5 на 3).

Броски: 32-27.

Силовые приемы: 26-15.

Штраф: 28-16.

Гвоздем же программы предматчевого шоу, которое началось за 20 минут до игры, стало выступление группы BRUTTO.

Кроме того, организаторы запустили акцию «Падтрымай» в поддержку команды — каждого болельщика, пришедшего на матч «Динамо-Минск» — «Локомотив», ждет подарок — майка с символикой плей-офф.

А по сигналу ведущего Макса Югова вся «Минск-Арена» встала и взялась за руки, образуя единый круг людей разного пола и возраста, статуса и профессии, показав тем самым, что «зубры» могут рассчитывать на самую громкую поддержку в лиге.

В двух минских матчах 25 и 27 февраля не сможет сыграть нападающий «Динамо» Никита Комаров, который дисквалифицирован на две игры за атаку 20-летнего форварда ярославцев Артема Ильенко на 38-й минуте второго выездного поединка.

После двух матчей «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующий матч пройдет 25 февраля в Минске.